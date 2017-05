Equisur abre sus puertas con miras a recuperar su sitio

La de Jerez no es excepción. Las actuales ferias andaluzas tienen su origen en las reuniones de ganaderos en las que se compraban y vendían ejemplares. Hoy ocurre que la Feria de farolillos y 'rebujitos' ha fagocitado esa modalidad comercial secular. Equisur es una de esas reminiscencias. "Tenemos al enemigo en casa, la Feria nos eclipsa", contaba ayer Mar Arroyo, técnico de Ifeca. "Este evento es uno de los más complicados de organizar para la institución ferial porque nos llegan ejemplares muy importantes. En esta edición hay 30 animales más y las pistas de los concursos son de alto rendimiento, para que los caballos pisen mejor y puedan mostrar sus características".

Equisur quedó ayer inaugurado y mantendrá sus puertas abiertas hasta este sábado, con las miras puestas en recuperar el terreno perdido. Había años en los que no se cabía en Ifeca. Ahora parece que remonta. Eso al menos es lo que opina Francisco Javier López, un ganadero de la localidad sevillana de Puebla del Río que trae este año tres ejemplares. "La crisis sirvió para que mucha gente que no amaba tanto el mundo del caballo, como constructores, ya no estén, era una burbuja". La ganadería El Caldero cuenta con 40 animales en total. "Yo mismo soy el que hace la presentación para el concurso morfológico. Me alegro mucho de que este año se haya puesto el concurso 'Campeona de campeonas' porque un año una yegua mía ganó en su modalidad pero sólo existía el 'Campeón de campeones'", explica. Este premio otorga prestigio tanto al ganadero como al ejemplar reconocido, lo que favorece el crecimiento de los productores y, llegado el momento, incluso cerrar algún negocio. "Pero yo al menos no vengo directamente a eso, no es mi prioridad", señala López. "Ni vengo con un precio previsto para mis tres ejemplares ni nada parecido. Si hay oferta, se estudia, pero yo vengo a que me conozcan y a ver lo que tienen los demás".

El precio de la entrada para Equisur es de 6 euros, 3 para jubilados, y es gratis para niños. Los ganaderos pagan unos 100 euros por caballo, pero al tratarse a menudo de fincas no muy cercanas, hay que hacer frente a los gastos propios de la estancia y el viaje. Para algunos más que para otros. "Aquí han venido países productores como México o Colombia", señalaba Arroyo. "En México, Equisur tiene mucho prestigio, ha ayudado mucho que el año pasado se otorgara el Caballo de Oro a un mexicano", explicaba la responsable refiriéndose a al ganadero Abelardo Morales.

El concurso morfológico, dividido por razas, es "uno de los más antiguos de España", presume Arroyo. Este 2017 cumple 50 años. Mario Palomino es uno de los entrenadores y presentadores más reconocidos en el sector. A pesar de su juventud, lleva ya dos décadas viniendo Equisur. "Después de Sicab (el salón del caballo de Sevilla), la de Jerez es la feria más importante de España. La calidad bajó durante algunos años, pero ya desde 2016 ha mejorado y este será un año bueno para Equisur", dice este onubense. Precisamente, el concurso morfológico es la clave de Equisur, lo que marca su calidad. Además, Ifeca acoge 'stands' de negocios dedicados al mundo del caballo, de marroquinería y de alimentos recién llegados del campo como quesos y embutidos selectos. "Si los jerezanos apoyan más este evento, creo que Jerez recuperará su sitio", remachaba Arroyo.