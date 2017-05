Estilo, elegancia, color... ¡Feria!

Luz, color, estilo propio, elegancia y belleza. Así se podría describir la Feria del Caballo. Los mismos conceptos que llevan por bandera en la peluquería y centro de belleza unisex 'Kokoa', grandes expertos en belleza y, sobre todo, en naturalidad. Su equipo de profesionales ofrece para los días en el Real tres propuestas de maquillaje y peinados que no pasarán desapercibidos. "Nos encanta el tiempo de la Feria, una semana muy importante para la ciudad, la fiesta más bonita y colorida. Y como nosotros somos una empresa de belleza, por dentro y por fuera, nos gustan las cosas bonitas. Y para estos días hemos preparado una serie de propuestas, como trabajos de color en el pelo como las mechas balayage u ojos de tigre, cortes, recogidos y peinados especiales, maquillajes... para que las mujeres saquen lo mejor de ellas mismas, que es nuestro objetivo", apunta Juan Manuel Narváez Ruiz, gerente de la firma.

Javier Guerrero, responsable del área de peluquería, presenta la primera propuesta, que tiene a Judith Vega como modelo. Un estilo tradicional dentro del flamenco, "un recogido muy pulido acabado en un moño bajo, con un toque Lola Flores (ya que la Feria está dedicada a ella). Pero hemos reinventado el clásico con unos toques de color en el pelo. Además, este año se lleva más la raya al lado que central. Pero el peinado clásico nunca pasa de moda". La modelo lleva además unos pendientes de piñones blancos y una flores a juego que dan el toque final a todo el trabajo. Respecto a su maquillaje, Javier explica que se basa en una cara "muy despejada, idóneo para la noche para resaltar su potencia. Judith lleva un ahumado en negro y marrones, los pómulos muy marcados y los labios, al ser carnosos, están acentuados con un rojo sangre. Y este año se llevan mucho las pestañas postizas para resaltar aún más la mirada". Un estilo atrevido que el experto recomienda a mujeres con rasgos muy andaluces.

'Kokoa' apuesta por la naturalidad "porque es en ella donde se encuentra la belleza"

La segunda propuesta la protagoniza Esther Garrido, a quien Javier le ha realizado un recogido sencillo aprovechando su rizo natural, al que se le han aplicado unas mechas rubias. El maquillaje está pensado para el día, con sombras con mucha luz, colores brillantes en el párpado móvil y toques de lila y marrones oscuros muy sutiles en el resto. Los pómulos son melocotón y los labios coral. Un tipo de maquillaje que el experto recomienda a "chicas muy jóvenes, que no quieran ir recargadas, pero que van lo más natural posible por su juventud. Cuanto más natural más favorecida va a estar".

Joana Martínez, miembro también del equipo de 'Kokoa', desgrana la labor que ha realizado con la tercera modelo, Esther Padial. Un maquillaje tanto para día como para noche, ya que suele durar unas 16 horas, que realza los ojos, en el que ha utilizado tonos dorados, blanco con mucho brillo, rosa y verde. Los pómulos llevan tonos marrones que van acorde con su piel. Respecto al peinado, está protagonizado por trenzas, "muy actual pero bastante elegante, para personas muy jóvenes o de mediana edad. Por delante lo hemos elevado un poco para alargarle las facciones".

Tres tipos de maquillaje y peinado que van en la línea de 'Kokoa', "que se caracteriza por la naturalidad. La belleza en lo natural es donde mejor la puedes encontrar. Queremos que la persona se vea a ella misma, no como un artificio, que realce sus rasgos, su mirada... De esa manera sacamos la belleza natural que todos tenemos, ya sea en el maquillaje o en el cabello. Pero aquí nos adaptamos a las necesidades de cada cliente".

Javier Guerrero destaca que no es necesario "rescatar ningún color porque haya pasado de moda, lo que hay que hacer es personalizarlo. Lo importante es sentirse bien. Pero estas tres propuestas son las que más se van a llevar en la Feria, sobre todo, los ojos ahumados y los labios rojos o color coral para la noche. Cualquiera de estos tres estilos se puede aprovechar para la noche con tan sólo cambiar el color de la barra para acentuarlo. Así que la barra hay que llevarla siempre en el bolsillo". Guerrero recomienda que para ir a la Feria en condiciones hay que hacerlo "de pies a cabeza. Es una pena lucir un vestido de flamenca precioso o ir arreglada y llevar luego un peinado y maquillaje que no dicen nada. Asesorarse es muy importante para que el look sea completo y se luzca como se merece".

Todos los maquillajes van en línea con los complementos que llevan las modelos y que han sido aportados por la firma jerezana 'Belúlah', desde la que sus creadoras, Natalia Gómez y Susana Quirós, señalan que las tendencias de este año "son los flecos y los colores maquillaje. Respecto a las flores, se llevan de dos tipos: el ramillete a la gitana con flores arriba y la corona de claveles".

Juan Manuel Narváez recuerda que la Feria "suele ser la antesala del boom de las bodas, como inspiración a lo que se quiere llevar en estas celebraciones. Habitualmente no llevamos recogidos, ni nos maquillamos tanto, así que es una manera de tomar ideas y sensaciones para las celebraciones que puedan ir surgiendo a lo largo de la primavera y verano y así nos animemos a darnos un pequeño homenaje".

Las tres modelos se sienten "encantadas" con su look Feria: "ojalá durara toda la semana. Es un cambio que se nota y lo cierto es que una se siente muy a gusto aquí cuando te maquillan y te peinan. Lo único malo es que hay que quitárselo en algún momento. Porque me siento tan bien...".