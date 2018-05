Juanma Moreno: "Jerez jamás ha sido tratada como le corresponde"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, participó ayer en la jornada de convivencia celebrada en la caseta 'La Popular' con los medios de comunicación en compañía del presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, y el secretario general y candidato del PP en Jerez, Antonio Saldaña, así como de otros cargos del partido. No será el único dirigente popular que visitará Jerez estos días, ya que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este sábado un acto del PP en la ciudad aunque se celebrará lejos del González Hontoria.

Durante la convivencia de ayer, el presidente del PP-A quiso destacar que para su partido, y para él como candidato a la Junta, Jerez "es absolutamente prioritaria. Cuenta y pesa mucho en cada una de las propuestas y decisiones que nosotros tomamos día a día". Destacó, sin embargo, que la ciudad está "muy olvidada" por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Un Ayuntamiento cuyos responsables políticos "no respetaron la preferencia mayoritaria de sus vecinos que fue el PP" y que, además, "han sido incapaz en estos algo más de tres años de demostrar su capacidad de gestión".

En este punto, Juanma Moreno se mostró especialmente ilusionado con la candidatura de Antonio Saldaña. A su juicio, conjuga la experiencia como primer teniente de alcalde en la etapa de gobierno de María José García-Pelayo con "la juventud, ilusión, entusiasmo y algo que es fundamental, un enorme amor y entrega a la ciudad". Por ello, auguró que "va a haber un cambio en las próximas elecciones municipales con la figura del PP y de Antonio Saldaña. Evidentemente antes de ese cambio tiene que haber un cambio en Andalucía para mejorar también Jerez". Tras lamentar "la falta de atención por parte del Gobierno de Andalucía", Moreno Bonilla afirmó que su intención, si gobierna, es "poner a Jerez en el lugar que le corresponda como motor económico y social de Andalucía".

Tras la polémica por la puesta en marcha de la campaña 'Jerez CaPPital' por parte del PP en la ciudad, el presidente del PP andaluz quiso aclarar que "Jerez tiene importancia siempre y tiene que ser capital de muchas cosas: en la limpieza, en la seguridad, en el deporte...". "No corresponde entrar en polémicas que son absurdas. Creo que hay una intencionalidad política por parte de nuestros adversarios por entrar en interpretaciones que ni mucho menos son las deseadas ni son los objetivos", zanjó Juanma Moreno. No obstante, recalcó que Jerez "lo que sí tiene que ser es capital para la Junta de Andalucía, capital a la hora de invertir, de trasladar esfuerzos económicos y de tenerla en cuenta en sus prioridades y eso, desgraciadamente, no ocurre ni ha ocurrido a lo largo de los últimos años". Así las cosas, adelantó que si llega a ser presidente de la Junta "prometo tratar a Jerez como se corresponde. Cádiz es una provincia maravillosa y con un enorme potencial donde existe una capitalidad de la ciudad de Cádiz, que eso es evidente y nadie lo discute; pero Jerez, siendo una de las grandes ciudades andaluzas, jamás ha sido tratada como le corresponde".