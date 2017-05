Nahman Andic recibe emocionado el Caballo de Oro

El Depósito de Sementales acogió la tarde de este viernes el acto de entrega del Caballo de Oro 2016, que galardona la trayectoria del empresario textil Nahman Andic, fundador de la firma Mango y propietario de la Yeguada Andic. El empresario turco, afincado en Cataluña, se ha declarado un enamorado de la ciudad de Jerez.

Fue con caballos de pura raza española nacidos en Jerez como se inició en el mundo ecuestre. "He sentido mucha emoción al recibir este reconocimiento tan importante, había mucha gente que seguro lo merecía más que yo y eso me hace sentirme más agradecido. Nunca más en mi vida me perderé una Feria de Jerez", declaraba.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y ha contado con la presencia de numerosas autoridades, además de al Caballo de Oro de la pasada edición, el mexicano Abelardo Morales. En la ceremonia, se ha hecho un repaso de la historia de Andic desde que era niño en Turquía a través de una representación en la que el caballo ha sido el protagonista.