"Vengo a disfrutar de mi Feria, me da vitaminas"

-No perdona su feria, ¿no?

-Por supuesto, no puedo faltar a mi Feria del Caballo porque me da vitamina para poder seguir trabajando por todos los lugares de España.

-Porque cada cierto tiempo tiene que bajar a Jerez...

-Sí yo por lo menos una nochecita al mes tengo que venir y dormir en casa.

-¿Y trabaja mucho en la Feria?

-Bueno, antes sí que trabajaba bastante porque uno tenía que comer y había que aprovechar una fiesta como esta, pero ahora no sólo trabajo si está bien pagada la cosa, si no prefiero disfrutar con mi gente. Afortunadamente, ahora puedo elegir gracias a la vida, como dice la canción.

-Fernando Soto es una mente inquieta, ¿en qué está metido últimamente?

-Ahora estoy preparando un proyecto muy interesante y que me hace mucha ilusión. Es un proyecto que estoy haciendo con Tomasito, Manuel Tallafé y Oriol, que es el payaso más famoso de España y que se llama 'Chufla'. Bajo la dirección de Alfredo Tobías, la obra se basa en cuatro payasos flamencos que hacen chufla, aquello que como dicen dio orígen a la bulería. Con ese pretexto, y de una manera actual, vamos a estrenarlo el próximo 11 de julio en Coslada, en Madrid.

-Qué payasos con más arte...

-(Risas) Sí, y con mucho compás. No veas como es Tomasito, porque Tomás, cuando sube el telón, cambia su personaje totalmente. Lo demuestra cada día en el escenario, pero yo ahora estoy trabajando con él y es me doy cuenta lo buen artista que es, de lo mejorcito que tenemos en Jerez.

-Hablamos entonces de una obra teatralizada...

-Sí, es una obra teatralizada y también orquestada, porque va a estar dirigida por Edu Cortés, que es sobrino de Montse Cortés. Está haciendo un gran trabajo porque a cada uno de nosotros nos está asignando el concepto musical que nos va.

-¿Es la primera vez que va a interpretar?

-Sí. Cuando me llamó Alfredo Tobías me comentó que tenía un personaje para mí y sinceramente, me encantó la posibilidad, porque yo de por sí soy una persona a la que le gusta interpretar. Me encanta cantar y bailar, pero sé que puedo también interpretar y es un reto que me gusta muchísimo.

-Este año por fin le veremos en una cita como la Fiesta de la Bulería. Ya era hora...

-Sí, es la primera vez que voy a la Fiesta de la Bulería y tengo ya una edad. Precisamente por eso quiero agradecer el respaldo que he tenido por parte de Manuela Carpio, que ha sido quien me llamó y me dijo que estaba enamorada de mi arte. Lo que más me halaga es que lo haya hecho por eso, y no por amistad, que siempre se suele hacer. Cuando me dijo eso, me emocionó, no le pregunté ni qué dinero había.

-Como jerezano y como admirador de Lola Flores, ¿qué le parece el proyecto de museo?

-Hombre, siempre he dicho que eso es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, porque Lola ha sido muy grande. Que lo hagan ahora me parece fenomenal, pero espero que se haga como ella merece, porque si no, mejor que se espere. Si han pasado 25 años desde que ella murió, no va a pasar nada por esperar algo más, y adecentar antes a la ciudad que está peor que nunca.