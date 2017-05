"En el circuito de Losail y en la Feria la noche se hace día"

De Qatar a Jerez. Da alegría verle de nuevo a usted por estos lares...

- Cuando firmé el contrato dejé claro que había una serie de fechas que eran innegociables. Entre dichas fechas estaban la Semana Santa, la Feria y la Navidad. La verdad es que ha sido una escapada corta pues, cuando los lectores lean esta entrevista, ya estaré de nuevo en Qatar.

- ¿Qué tal se lleva la añoranza de trabajar a tantos kilómetros de su tierra?

-La verdad es que la añoranza se lleva mal, pero ciertamente estoy muy conectado a las redes sociales, con los amigos, que me tienen al día, así como a Diario de Jerez on-line, que me ayuda mucho a estar informado de las cosas que acaecen en nuestra ciudad.

- ¿Cómo son sus días allí?

- Pues básicamente estoy todo el día trabajando... y mucho. Cuando tienes mucho trabajo te queda poco tiempo para echar de menos cosas...

- Me imagino que se lo habrán dicho mil veces. Viniendo como viene del desierto me imagino que en el Real de la Feria ya no pasará usted ni pizca de calor...

- Es verdad que muchísimos amigos me lo comentan pero no es así. Me explico. Allí en Qatar están muy preparados contra el calor, todos los edificios, servicios, vehículos, disponen de acondicionadores de temperatura. Además, apenas estás en la calle. Por tanto, no notas tanto las altas temperaturas. Por el contrario, cuando estás aquí en la Feria del Caballo estás al aire libre y pasando calor como todo el mundo.

-¿Cómo es su día de Feria ideal?

- Pues básicamente venir con amigos por la mañana y volver a la caída del sol. No soy de Feria de noche. El día de Feria ideal es aquel en el que sabes dónde empiezas pero no dónde acabarás. La Feria es abierta y las casetas compiten entre ellas. Por ello puedes degustar media España por la Feria.

- Destaque algo de esta fiesta...

- Pues por ejemplo que sin salir de aquí es posible hacer una ruta gastronómica por media España. Puedes degustar desde jamón de primerísima calidad a ostras. Es una maravilla.

-¿Entienden sus compañeros árabes lo que es la Feria?

-Son árabes y ni el jamón ni el alcohol están entre sus opciones. Es complicado explicárselo. Al ser un país multicultural hay fiestas de todo, desde una Feria de Abril a otra de la cerveza alemana para los europeos.

- La Feria se alumbra de noche y en su circuito se corre cuando el sol se pone...

-Somos la única carrera nocturna. Ciertamente da quebraderos de cabeza. Pero no hay que negar que es espectacular que la noche se torne día, algo que sucede tanto en la Feria de Jerez como en el circuito de Losail. Quien lo vive no lo olvida.