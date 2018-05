De correr, salir corriendo y otros deportes de albero

La crónica del lunes festivo de Feria la abre un cielo cerrado. Las nubes y algo de viento protagonizan el primer tramo de la mañana, que invita al personal a acudir al Hontoria arropado por la buena temperatura. Al almuerzo se suma el sol que prácticamente no se apeó hasta que no tuvo más remedio. Y esté como esté el cielo “a mí la Feria no me la quita nadie”, se escuchó decir.

Público haciendo cola en la oficina de turismo ya daba pistas de que la jornada iba a estar más animada que la del pasado año. El paseo de caballos, muy concurrido. Una hilera de cocheros ‘invitan’ a los paseantes a ver el panorama sobre ruedas. El ambiente se va calentando y el día va tomando gestos de fiesta.

Para calentita ya estaba la cosa en las casetas de los partidos, con la visita a ‘La popular’ de Juanma Moreno, el candidato popular a la Junta de Andalucía, que asistió arropado por otros altos cargos como el portavoz del Partido Popular en la Diputación provincial de Cádiz, José Loaiza; o Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía. Un entorno en el que, además de política, también se habló de los deportes que practican sus señorías para desfogarse, como correr. Aunque a algunos de los presentes más le gustaría “salir corriendo” del estrés que conlleva el puesto. Allí el personal dio prueba de una buena berza para afrontar la jornada.

También tuvieron que acelerar el paso algunos miembros socialistas al paso de la máquina de baldeo del albero, que les pilló cruzando hacia una caseta y casi los viste de amarillo. Hay quien se hizo un lío con el bolso y a punto estuvo de acabar como Anita Ekberg diciendo “Marcello come here”.

Amarilla no, pero ‘morada’ se puso ayer de Feria la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que acudió hasta Jerez vestida como corresponde, acompañada con parte de su ejecutiva. Posó con algunos curiosos y afines dentro y fuera de su caseta, ‘La Morá’.

Pero la gente ‘normal’ seguía su Feria sin reparar demasiado en esta ‘Feria política’, sólo por la anécdota de verlos por el Real. Estos días nos ha visitado también Ainhoa Arteta, que este mes de mayo se encuentra en Sevilla para encabezar el reparto de la obra Adriana Lecouvreur en el Maestranza.

Pero todo el mundo tiene su photocall en la Feria de Jerez, sea quien sea, junto al templete municipal. Un ratito de gloria para el recuerdo, camino de algunas de las casetas que ayer gozaron de numeroso público en el almuerzo. Y aunque la normativa municipal supuestamente regula que hasta las 24 horas debe sonar en las casetas música “de estilo flamenco”, ayer, a las 16 horas, el ‘chunga chunga’ de algunas quebrantaba la norma. A ello permanecían ajenos los visitantes extranjeros, ensimismados con la fiesta, sin atinar con el vestuario pero sí con el arte de regalar claveles a las “pretty girls” que se cruzaban.

Y tomen nota: para hoy, 24 de máxima, algo de nubes y viento vespertino. La carrera de fondo sólo acaba de empezar.