Entre hashtag y emoticonos

Las almohadillas ya no se utilizan solo para estar más cómodos en el tendido de la Plaza de Toros y disfrutar del rejoneo de Fermín Bohórquez y de Guillermo y Pablo Hermoso de Mendoza. Ahora sirven para ser vistos en las redes sociales y calmar esa inconfesable egolatría que todo ser sufre en mayor o menor grado cuando, precisamente, se disfruta.

Por ello, Instagram, Facebook o Twitter se han convertido en un González Hontoria paralelo que muestra al mundo lo que sucede en estos días en es enclave terrenal de poco más de 100.000 metros cuadrados al que los jerezanos emigran durante unas horas. Las etiquetas, o hashtag (por tirar de tecnicismo) #feriadelcaballo o #feriadejerez ya son herramientas de visibilidad más útiles que una estratégica mesa situada en la terraza de alguna caseta del Paseo de las Palmeras o un paseo en coche de caballo -quede dicho que el control en la estética y el orden en la circulación sigue siendo una asignatura pendiente en esta fiesta-. Ahora basta con un selfie -otro extranjerismo ya tan nuestro- y etiquetarlo adecuadamente acompañándolo, claro está, de los emoticonos correspondientes del caballo y la flamenca, que parecen diseñado ex profeso para esta semana festiva.

Y ya puestos a aprovechar las redes sociales, nada mejor que una herramienta como Facebook live para retransmitir en directo al mundo el ambiente de nuestra caseta. De eso bien saben en la caseta de La Moderna que a media tarde mostraba la actuación de Lidia Hernández; o en La Buena Gente, que hizo lo mismo con la de Juan Fanega, Momo Moneo, Carmen 'La Cantarota' e Israel Tubío en lo más parecido a un canal 24 horas en el Hontoria. Porque en la Feria del Caballo cabe de todo, hasta una pedida de mano de una futura pareja en La Buena Gente rematada con un baile por bulerías, una buena nueva que en un mundo 3.0 como el actual quedaba inmortalizada y visible para todos escasos minutos después por alguien que la subió a la nube virtual.

Pero más allá de selfies, hashtag y emoticonos, la Feria es convivencia. Y si no que se lo digan, por ejemplo, a los miembros de la Pastoral de San Dionisio que ayer celebró su tradicional Jueves Pastoreño en la caseta de la hermandad del Perdón. O que lo cuente Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito' y su primo Juan Fernández Montoya 'El Barullo', que también se dejaron ver por el Hontoria. O la conocida cantante Paloma San Basilio que un año más pisó el albero jerezano para disfrutar de una soleada tarde donde la buena temperatura contribuyó a que la de ayer fuera una de las jornadas con más afluencia. También fue retratado por el Casino Jerezano el ex banquero Mario Conde y en el ámbito deportivo se vio por el real al ex entrenador del Xerez Esteban Vigo o al ex presidente de la entidad Luis Oliver, por separado claro está.

Y a las siete de la tarde, hora taurina en Jerez, tocó cita en el coliseo de la calle Circo para el inicio de la Feria Taurina y, por ende, de su hashtag#torosjeres2018. Ayer fue la corrida de rejones, donde Joaquín 'El Zambo' se arrancó cantándole a Bohórquez, y hoy saltarán al ruedo El Juli, Alejandro Talavante y Andrés Roca. Mientras, el sábado José María Manzanares acompañará a Morante de la Puebla en su reaparición y a Juan José Padilla en su despedida de Jerez.

Ya solo restan dos días para disfrutar de esta #feriadelcaballo.