"Lo que he vivido en esta Feria no lo había vivido nunca"

-¿Cómo está viviendo la Feria del Caballo?

-Pues muy bien, la verdad es que llevo tres días aquí y estoy descubriendo una Feria increíble.

-Quiere decir entonces que es la primera vez que la visita...

-Sí, había estado dos veces en la Feria de Sevilla, pero en Jerez es la primera vez. La verdad es que tenía muchas ganas, porque además, tengo muchos y muy buenos amigos en Jerez, por aquello de mi vinculación al Teatro Villamarta, y siempre me decían que viniera. Nunca tuve la oportunidad, y este año, que la tenía, he venido y sinceramente, estoy muy contenta de haberla conocido.

-Usted ha reconocido más de una vez que le atrae el flamenco, ¿lo ha podido vivir en Jerez?

-Mira, el martes viví uno de los momentos más bonitos y comprendí por qué es una Feria especial y distinta, yo diría que incluso única. Porque es una Feria donde se puede ver el flamenco puro. Tuve la suerte de acudir a una caseta en plan incógnito y fue increíble. Y eso que fue casual, porque íbamos paseando, oímos que estaban cantando y entramos. La gente se arrancaba a bailar por bulerías de una manera espontánea, era algo así como si le saliera de dentro, desde el alma, el famoso jondo del que hablan. Para mí fue un momento extraordinario, y además me transportó a una dimensión que no es humana, que no es terrenal. Eso me ha entusiasmado, por eso me puedo ir tranquila (risas).

-¿Y qué más le está llamando la atención de esta Feria?

-Bueno, creo que es de una belleza sin igual porque está en un parque maravilloso. Me gusta el hecho de que esté rodeada de vegetación y sobre todo las casetas, donde se ve mucha elegancia y mucha clase. No obstante, a mí como artista, el lado que más me ha cautivado ha sido el lado del flamenco, y esta es una Feria flamenca.

-O sea que el idilio con esta tierra sigue adelante...

-Yo con Jerez y con Andalucía tengo un amor muy grande. A mí me han cautivado, ya no sólo por cómo es la tierra, sino también su clima, su gente, su generosidad...Con Jerez, además, tengo un vinculo muy especial porque fue el primer teatro en el que canté ópera cuando llegué a España, canté La Traviatta en el Villamarta. Jerez es una tierra de sentimientos, y yo me considero una mujer muy visceral, por eso tengo tanto feeling con ella.

-Curiosamente a final de año la veremos de nuevo en el teatro...

-Sí, es un proyecto especial que me propuso Paco López, que aparte de ser un gran amigo, ha sido una persona fundamental en mi carrera. Él me comentó esta posibilidad de hacer un espectáculo que tiene que ver con la Navidad junto a Estrella Morente, y en eso estamos. Me hace mucha ilusión porque además vamos a llevarlo por toda España.

-¿Cómo se plantean los próximos meses?

-La verdad es que muy bien. Acabo de estar en Sidney y Düsseldorf haciendo Tosca, y ahora me iré a hacer Manon Lescaut a Nápoles. Ya en agosto estaré haciendo Tosca otra vez pero en la Arena de Verona.

-Recientemente ha sido premiada por la revista Ópera actual y por la Academia de la Diplomacia de Sevilla, y en unos días recibirá el Premio Excelentia 2017 en Madrid. Está de moda...

-Estoy muy agradecida, y me siento afortunada, porque hago lo que me gusta, cantar es mi pasión y si encima me premian por ello, qué más puedo pedir a la vida.