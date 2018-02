Barbara Altini italia

Barbara Altini tiene diecinueve años, lo celebró el pasado domingo viendo en el Teatro Villamarta el espectáculo de La Lupi, que tituló 'La Paula' al que considera de "gran nivel". Conoció el flamenco en su tierra natal, un pueblo del sur de Italia, gracias a una bailaora jerezana afincada allí. "Ella, María José León Soto, que es una persona fantástica, me animó a que en cuanto cumpliera mi mayoría de edad me viniera a Jerez o a Sevilla para aprender más en profundidad este arte, y en cuanto pude me vine", cuenta. Esta joven aficionada al baile destaca del Festival de Jerez "su ambiente en las calles y esa manera que tienen los jerezanos de ser y de tratarnos, son muy abiertos y disfrutamos en cualquier rincón con su arte". Cada día está más "encantada" de haberse venido a Andalucía para conocer el ambiente flamenco. "Vivo en Sevilla hace unos meses y en cuanto hay algo bueno en Jerez me vengo a disfrutarlo. No quería perderme el Festival este año, conocer el mundo de las peñas, de la fiesta espontánea y su aire, porque como las bulerías de Jerez no hay nada en el mundo", sigue relatando Barbara. Si tuviera que quedarse con una cantaora esa sería Tía Juana la del Pipa, aunque "también me gusta Juana la del Revuelo". No tiene duda cuando se le pregunta por el gusto en el baile: Manuela Carrasco. Destaca a Curro de María como "gran guitarrista y mejor persona", y le "encanta" una copa de vino de jerez en cualquier tabanco del centro, sobre todo en El Pasaje porque "allí pude dar mipataíta por bulerías el año pasado por primera vez".