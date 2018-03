Irina Vezhenkova san Petersburgo

Irina Vezhenkova se acercó al mundo flamenco hace ahora diez años, en San Petersburgo, tras visualizar la película 'Carmen' de Carlos Saura. Dos años después comenzó a frecuentar Andalucía en busca de escuelas de baile y con la intención de acercarse a "la verdad" de lo jondo. "Es importante conocer las culturas desde el origen y la esencia", cuenta. Pero desde que descubrió el Festival de Jerez cree que "es el mejor sitio para aprender, llevo cinco años viniendo y mientras pueda no me pienso perder ninguna edición. Disfruto cada paso que doy, cada clase en la que aprendo". Le encanta Jerez, no lo duda, "es mi segunda patria, su pudiera viviría aquí", reconoce. Tiene ganas de que llegue esta noche para disfrutar de Alfonso Losa ya que "es mi bailaor preferido, me encanta verlo en el escenario pero también me gusta mucho como da las clases, siempre está atento a los alumnos y nos ayuda ante cualquier duda". De entre sus cantaoras de cabecera está la sevillana Esperanza Fernández a quien define como "muy flamenca, muy pura". También disfruta con el mundo de la guitarra, sobre todo desde que escuchó por primera vez a Paco de Lucía. Durante la muestra está recibiendo clases en la escuela de la Chiqui de Jerez, con bailaoras como La Lupi y María Moreno. Admira a la gente de aquí, "son muy simpáticos". Aprovecha alguno de los huecos libres para coger un tren hacia Cádiz, porque "es otra bella ciudad", pero lo que más disfruta es "tomar una copa de vino dulce en el centro de Jerez, o en La Plazuela, es un sitio especial para mí".