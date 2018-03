Kaori Shimamura japón

Kaori Shimamura conoció el flamenco hace ahora 28 años, cuando se encontró por sorpresa con los metales gitanos de Manuel Soto 'Sordera' o Fernando Terremoto. También, en aquellos entonces, le "apasionaba" el cante de Fernando de la Morena y de Juan Moneo 'El Torta', y por eso quiso venir a Jerez, "tenía ganas de verlos en directo y disfrutar con el compás de esta tierra". Es tal su amor por el flamenco que "no encuentro explicación, los japoneses tenemos una pasión por esto que no se puede entender, será que somos muy parecidos a los jerezanos". Lleva 25 años viniendo a Jerez cada vez que puede, "al menos una vez al año, sobre todo cuando es época de Festival porque el ambiente es una maravilla". Domina el idioma y es íntima amiga del propio Fernando de la Morena, "ahora me voy a almorzar con él a Sanlúcar de Barrameda y con Domingo Rubichi, lo pasamos muy bien". Además, reconoce que es "mi cantaor preferido", sobre todo por "su soniquete". Es una enamorada de esta ciudad en todo sus aspectos, "me encanta el vino de Jerez, el barrio de San Miguel y Santiago, sus vecinos y su flamenco en cualquier calle". Antes de entrar al Teatro Villamarta le gusta "tomar un pescaíto frito en el freidor de la calle Arcos, es una tradición para mí y mi marido". No solo le gusta el cante, también el toque de guitarra de Moraíto, así como el baile de Andrés Peña, "me encantó 'La Tournée', que presentó el otro día en el Villamarta", afirma. No se ha perdido ni una edición del Festival, por eso asegura que "cada año disfruto más, me gusta pasar aquí estos días y parecer jerezana. Me encantaría vivir aquí, es mi segunda casa".