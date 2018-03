Libertad en forma de danza

Tarde del jueves 08 de marzo, 'Día de la Mujer'. La bailarina madrileña Sara Calero estrena su espectáculo 'Petisa Loca', en el Festival de Jerez, no sin antes reivindicar sus derechos, sobre todo, aplicados al mundo de la escena abarcando esas situaciones que no deberían darse hoy día. Defiende inicialmente, con voz en off, "que el cuerpo desnudo de una mujer sobre el escenario nunca resulte: escandaloso, provocador, efectista, sexual...". Imaginamos que esta reflexión nace del debate creado por lo de Rocío Molina en el Teatro Villamarta, días atrás, aunque no será el único motivo. No se queda ahí, también anima a las mujeres vinculadas a este arte "a crear y dirigir profesionalmente" para que "con ello contribuyan a que los papeles pensados para la mujer tengan un espectro más amplio de matices".

Si con las palabras elogia verbalmente a su género, con las siluetas de su baile pone de manifiesto la belleza estilizada de su figura. A través de un recordatorio en forma de homenaje a aquellos que abandonaron España en los años de posguerra así como la búsqueda de libertad peronal, seduce con sus delicados movimientos conduciendo al espectador por la historia del dolor de quienes abandonaron todo para subsistir y sacar a su familia adelante. La voz de Gema Caballero nos trae a la memoria los versos de Pablo Neruda, aquellos que hablan de su llegada a Madrid, hecho que podemos extrapolar a la biografía de sus antepasados. Desde la intensidad de la rondeña de José Almarcha se disfruta de una puesta en escena minimalista y cuidada pero a la que sabe sacarle el partido necesario para contar de manera clara su mensaje. Un baúl, en el que guarda abanicos y algo de vestuario, un banco y una lámpara, son los tres espacios que destacamos en el desarrollo de la idea.

Desde la música electrónica al dulce eco de Caballero, continúa bailando por fandangos y tangos con dominio y seguridad. Sara Calero expresa a la perfección el melodrama que supone la supervivencia del ser, un camino inacabado en el que no existe la alegría duradera, la felicidad constante. Pero aprovecha los momentos que encuentra en la vereda para interpretar un número por guajiras y tanguillos, empleándose en interpretación, pues hasta usa unas maracas para reflejar las influencias de Sudamérica en el flamenco dando lugar a los cantes de ida y vuelta. No olvida la escuela bolera, ni tampoco un garrotín rematado en tangos del Piyayo y Triana que pueden considerarse de lo mejor de la gala.

Baile'petisa loca'

Dirección artística y baile: Sara Calero. Dirección musical y cante: Gema Caballero. Música electrónica: The Lab (José Corredera y Miguel Lázaro). Guitarra: José Almarcha. Lugar: Sala Compañía. Día: 08 de marzo. Aforo: 3/4 de aforo.