¡Manuel, viva La Asunción!

Como guitarrista de acompañamiento no vamos a descubrirlo a estas alturas. Se ha posicionado como una de las principales sonantas del mundo flamenco, custodiando a artistas de la talla de Tomasa 'La Macanita', Vicente Soto, Pansequito, Jesús Méndez, y hasta al propio Manuel 'Agujetas' en una gira por EE.UU. Su personalidad y su dominio le hacen ser un músico de confianza, esos que nunca suelen fallar.

Tras años de estudio constante y aprendizaje diario Manuel Valencia Medrano saca su primer trabajo discográfico titulado 'Entre mis manos', en el que se percibe el recuerdo constante de dos personas fundamentales en su vida artística: Moraíto y Fernando Terremoto. También se acuerda de Manuel Morao. Si Valencia es uno de los más reclamados del momento es porque no se parece a nadie, sino que su objetivo es superarse a sí mismo. Porque él no sólo toca lo que siente, sino que siente lo que toca. Manuel no puede dejar de pensar en su barrio de 'La Asunción' que lo vio nacer y crecer, un sentir fundamental para entender su discurso. Entre su amplio repertorio destacan la bulería por soleá 'Gandinga', en homenaje a su abuela Felipa, y la rondeña, cuyo nombre da título al disco, pero cómo olvidar la seguiriya 'Patriarca'. Altamente emotiva. Lleva la bandera del toque jerezano a la altura de los dioses con la solemnidad que han mostrado sus predecesores. Por bulerías abre el tarro de las esencias y confirma que la guitarra flamenca en Jerez pasa por un gran momento. En parte, gracias a artistas como Manuel. El Giraldillo Revelación 2014 de la Bienal de Sevilla se consolida como gran figura en cada actuación y no deja duda de que está situado en lo más alto de la guitarra flamenca, ya no sólo como acompañante, sino como concertista, aportando una serie de conceptos musicales nacidos desde la esencia de un barrio que, sin duda, marca su personalidad.