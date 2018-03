Olga Tsaturyab kazajistán

Olga Tsaturyab llega directa desde Kazajistan para "disfrutar" del Festival de Jerez, "ver todos los espectáculos posibles y tomar clases con los grandes maestros". Es el tercero año que participa en la muestra porque "no es lo mismo ver a los bailaores y bailaoras por YouTube que en un escenario, y aquí siempre viene lo mejor". En esa línea defiende "la verdad" del flamenco, "hay que sentirlo en primera persona, en las clases los profesores te transmiten su energía y su alma, y eso es lo que más valoro de mis días en Jerez". Durante las dos semanas que va a estar aquí pasará por las clases de La Lupi, "es una gran persona y la maestra de mi corazón", Jesús Fernández, La Truco, Juan Polvillo y María Juncal. "Cada persona tiene su arte, y no me gusta copiar de ningún maestro, lo importante es darle a tu baile la personalidad de tu alma", cuenta Olga, aunque no duda en elegir a La Lupi como bailaora favorita. Con respecto al cante le "apasiona" Capullo de Jerez y Fernando Terremoto. Prefiere bailarle al cante, aunque la guitarra esté presente, pero darle más valor a la voz que al instrumento, por eso "me gusta mucho el martinete y la toná". Claro está que cuando se le pide un nombre destacado recurre al "maestro Paco de Lucía o Vicente Amigo". Del aspecto gastronómico en la ciudad dice encantarle "el rabo de toro que ponen en el Mesón el Asador, hay muy buenas tapas a muy buen precio", que suele acompañar con una copa de vino fino . "Lo que no me gusta es la lluvia que me he encontrado este año", bromea. "Jerez es muy cómodo para andar, y paseando siempre puedes encontrar a alguien cantando".