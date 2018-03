"Voy a bailar, no a contar nada, pero con un guión musical"

-por fin en solitario en el Festival de su tierra...

-Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de estar en Jerez. Había estado de varias formas en el Festival pero nunca con algo mío, por eso estoy muy contenta.

-¿Hay diferencia con respecto a sus anteriores apariciones?

-Realmente no, aunque está claro que pasa el tiempo y una evoluciona y adquiere experiencia. Mi esencia es la misma, yo voy a bailar y no contar historias. El espectáculo no tiene una trama, sólo tiene un guión musical, un guión que gira en torno al título del espectáculo, 'El sonido de mis días'. Va a ser un espectáculo bonito, cuidado y con la gente que he querido que esté.

-¿Bailar en Jerez es distinto a hacerlo en otro lugar?

-Bueno, para mí bailar es una responsabilidad y siempre llevo a la espalda, en un teatro o un tablao. Sí es verdad que es distinto por el hecho de que va toda la gente que te quiere, y eso hace que te sientas más cómoda. Jerez sabemos que es muy exigente, pero bueno, yo me lo tomo como cualquier otro acontecimiento de esta categoría. Lo único que me tiene un poco más inquieta es que el estreno sea en mi tierra.

-Se ha convertido en una cabeza visible de la última generación de bailaoras de Jerez, ¿da miedo?

-Sí que me da. Estoy muy contenta y orgullosa de que me den ese lugar, pero a la vez me llena de terror porque soy muy joven. Empecé a dedicarme al baile de verdad con 18 años y tengo 26. Creo que aún me queda mucho camino, por eso metomo las cosas con calma.

-¿Qué le aporta Mercedes de Córdoba en el espectáculo?

-Aporta el contrapunto necesario a la hora de disciplinar lo que es un espectáculo, sobre todo porque yo soy tan flamenca...Eso es lo que he querido, que ella me ordene todo y me dirija, porque además tiene muchos conocimientos y mucho gusto. Sabía que iba a respetar mi manera de sentir el flamenco y a la vez ayudarme a expresar lo que quería contar. Siempre es bueno tener la opinión de una profesional de esta magnitud.

-Con el elenco que lleva, Luis Moneo, Miguel Lavi, Manuel Tañé..... casi hay que bailar bien por fuerza....

-Sí, eso digo yo (risas). La verdad es que la elección no fue fácil porque he trabajado con gente tan buena que no sabía a quién elegir. Me ha costado pero creo que la conjugación que he hecho es buena porque además he querido buscar colores distintos, que dibujase al barrio, mi familia, porque todo el mundo sabe quiénes son los Moneo. Por eso están ahí mi tío Luis y Miguel Lavi y Tañé que son mi familia. Luego, a Juan Campallo lo elegí porque es muy flamenco y tiene una música preciosa, y Jesús Corbacho me aporta la variedad del cante.

-Demuestra usted que su mente va más allá de lo que es su tierra...

-Sí, porque salí muy jovencita y sé que en Jerez hay muy buenos cantaores, pero fuera también.

-Con tanta propuesta rara hoy día, ¿cree que el baile está sano?

-Bueno, yo soy muy joven, apenas tengo experiencia y no quiero entrar demasiado, pero sí que pienso que el flamenco está en decadencia y hay muy poquita gente que lo intentamos llevar a flote. A mí me gusta el arte en general, pero creo que no podemos vender un espectáculo con la etiqueta de flamenco cuando no lo es. El flamenco es un arte con mucho peso al que hay que respetar, y no se hace.

-¿Por qué le veremos bailar?

-Bueno, haré bulerías por soleá, cartageneras-tarantos, una bulería de mi tío Torta por tangos, alegrías y hasta cantaré un poco.

-¿Cantar? Eso es genético, ¿no?

-(Risas) Los Moneo cantamos todos, lo que pasa es que no todos son profesionales. Mi madre, por ejemplo canta, y yo soy cantaora frustrada.