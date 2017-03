La comunión perfecta

La historia de Antonio El Pipa es la historia del Festival de Jerez y la historia del Teatro Villamarta. Unos se han alimentado de otros y otros de unos, hasta forjar una compañía que, por encima de todo, ha paseado por el mundo entero el nombre de Jerez. Pero, por desgracia, el tiempo pasa deprisa, como nos descubrió Miguel Ángel González en la antesala del espectáculo con un montaje de imágenes de estos últimos veinte años. ¡Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdan que...!, que diría El Torta.

En ese devenir, Antonio El Pipa ha querido ser fiel consigo mismo, por eso ha echado una mirada atrás para reencontrarse, para buscar emociones y sensaciones de antaño. Además, si hay algo por lo que el jerezano es lo que es, se lo debe también a su intuición, a saber elegir, a rodearse de lo que le puede beneficiar. No ha perdido el tacto, el ojo clínico y esta vez tiró de cinco artistas imprescindibles para entender su legado: María del Mar Moreno, Concha Vargas, Mercedes Ruiz, Macarena Ramírez y por supuesto, su tía Juana la del Pipa. Con ellas ha recreado su mundo, ha forjado su universo bailaor con el que conmemora esos 20 años de trabajo, de ilusiones y de éxitos.

Su estructura es sencilla, pasajes de sus múltiples espectáculos, aderezados con un atrás melódico (en el cante y la guitarra) y con una escenografía valiente, algo que ya vislumbramos en una primera fase con 'Gallardía', y que ahora, de la mano del artista Domingo Martínez, culmina. En medio Antonio El Pipa, un bailaor de planta y de principios, de braceo sugerente sin moverse del sitio y sobre todo, de arte. Sin embargo, da la sensación de que a veces se exhibe demasiado, le sobran paseos por el escenario y bailes sin contenido. No estaría mal bailar menos y condensarlos más. Porque ya se sabe los mejores perfumes, en frascos pequeños.

Pero no podemos hablar del espectáculo sin referirnos a la colaboración puntual de las bailaoras, que engrandecen la obra hasta llevarla a niveles altísimos. Macarena Ramírez nos dibuja una guajira sutil, cargada de sensibilidad, muy volátil y con mucha energía, en sus movimientos y en el manejo del abanico, con mucho donaire. Mercedes Ruiz es la fuerza, la magia, el baile sin aditivos ni postizos. Sus castañuelas y la guitarra de Santiago Lara (espectacular cuando interpreta los sones de 'Find me in your dreams' de Metheny) encendieron la llama del público por serranas. Grandes los dos.

María del Mar Moreno supone el remedio para rescatar a ese Antonio de parejas, elegante, varonil y en el que la improvisación le extrae ese braceo abrumador. Le hace resurgir como un ave fénix en el que fue, sin duda, uno de sus momentos en la noche. El otro lo protagonizó con su tía Juana. Porque no se entiende al Pipa sin Juana y a Juana sin El Pipa. "Vivan los toreros", le dijo antes de empezar esa comunión entre cante y baile al ejecutar bulería por soleá. Su voz sirvió además para romper con tanta melodía, que está bien, pero Antonio necesita de lo jondo, de la flamenquería, de la gitanería o como se quiera llamar, para encenderle la chispa.

Lo mismo hizo Concha Vargas con su baile incitador, un baile que escucha al cante y lo envenena de arte, un baile que se aprovechó de la garganta rota de tía Juana para engrandecerse.

La noche terminó con palmas por bulerías. Antonio El Pipa volvía a ser aclamado en el Villamarta y en su festival. Así que pasen veinte años, y que lo sigamos viendo....