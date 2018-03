La danza como referencia

"Sencillo y minimalista" pero, a la vez, con la energía inagotable de la danza española. Así llega hoy al Villamarta el espectáculo 'No pausa' de Daniel Doña Compañía.

Doña no quiere, con este 'No pausa,' "distraer al espectador sobre lo importante". Y lo importante, ni más ni menos, es "la danza". Una danza que, en este caso, aparece desnuda desde el punto de vista escénico, puesto que no se recurre a ningún recurso ajeno al "baile, toque y cante".

Un conjunto de "seis cuerpos", según Doña, de los que cuatro son bailarines (Cristina Gómez, Soujung Youn y Cristian Martín y él mismo) y el resto ponen la música de la guitarra (Francisco Vinuesa) y el cante (David Vázquez). Pisarán las tablas del Villamarta para mostrar los cuatros estilos de la danza española -bolera, folklore, estilizada y flamenco- hasta el punto de convertirse, "sin quererlo, en un trabajo pedagógico".

'No pausa' toma como referencia tres momentos históricos de la danza española que Daniel Doña considera "fundamentales". En este recorrido cronológico, en primer lugar se sitúa el Siglo de Oro -"donde el teatro empieza a coger fuerza"-; en segundo término aparecen la época de apogeo de los cafés-cantantes, a principios del siglo XIX, puesto que se establece "una comunicación entre bailarines y bailaores"; y, finalmente, las décadas primeras del siglo XX donde artistas como las parejas formadas, entre otros, por Antonio El Bailarín y Rosario "elevaron a la categoría de culta a la danza española".

En consonancia con estas referencias históricas, el espectáculo de Daniel Doña Compañía de Danza Española se inicia con fandangos y folia del siglo XVII y continúa por aires de Levante y zambra. Y los cafés cantantes aparecen reflejados en la rondeña bolera que protagoniza la coreana Soujung Youn y en los cantes de trilla donde el baile se acerca al pueblo y "se rescatan algunas formas de pregonar".

Como solista, Daniel Doña hará una petenera donde intercalará la música grabada a piano con la del directo. "Es un número de danza contemporánea, con un ritmo frenético". Además, hará una pieza a dúo con Cristian Martín, donde las castañuelas y los chichines tienen un gran protagonismo. 'No pausa' finalizará por verdiales "con una iluminación muy efectista" y a modo de "invitación a festejar".

De otro lado, el cantaor jerezano David Carpio presenta en Sala Paúl su trabajo discográfico 'Con la voz en la tierra', dentro del ciclo 'Raíz y vuelo'. Un disco en el que se busca más allá del rico legado que le da su tierra de origen. Contará con un amplio elenco artístico: las guitarras de Diego del Morao, Santiago Lara y Manuel Valencia, el contrabajo de Pablo Martín y la armónica de Diego Villegas. A ellos se suma la percusión de Carlos Merino y las palmas de Chicharito, Carlos Grilo, Diego Montoya, Javier Peña y Marce.