La espiritualidad de Pagés

El arraigado sentido de la cultura de María Pagés se refuerza en esta ocasión con 'Óyeme sus ojos', el espectáculo que se representará esta noche en el Teatro Villamarta dentro del XXI Festival de Jerez. La obra fue estrenada hace un par de años, aunque por primera vez llegará a territorio andaluz. La bailaora sevillana se inspira en el poema 'Sentimientos de ausente' de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz para poner en escena un trabajo cuya principal novedad con respecto al resto de creaciones de su compañía, que cumple 27 años, es que por primera vez afronta el montaje en solitario, es decir, sin cuerpo de baile.

Tras su exitosa experiencia con José Saramago, Pagés recurre ahora a un universo poético más amplio en el que encontraremos versos de Ibn Arabi, Jalal Eddine Rumi, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Mario Benedetti, Tagore o El Arbi El Harti, es decir, busca, entre poetas musulmanes, laicos y religiosos "esa mística que tienen todos", asegura, porque "en ellos encontramos el amor, el deseo, el más allá, la incertidumbre, es decir, temas que están ahí pese a sus culturales y concepciones".

'Óyeme sus ojos' nace dentro de ese "diálogo continuo que tienen todos mis trabajos", puntualizó, "porque las ideas de un espectáculo siempre te llevan a otro". Además, ahonda también en su propia trayectoria vital. "Ya tengo 53 años, y mi cuerpo y mi cabeza no son de 20 años", de ahí dentro de esta nueva propuesta intente descubrir "qué me aporta la edad y qué me quita. Siempre digo que esto es como los pájaros cuando sopla el viento, te tienes que dejar llevar, no puedes ir a contracorriente".

Unas horas antes y en la Sala Compañía, Marco Flores se sube en solitario a las tablas para plantear 'Tránsito'. Después de 'Entrar al juego', 'Deflamencas', 'Laberíntica' o 'Paso a dos', el bailaor arcense "necesitaba mi propia introspectiva dancística, mirar hacia atrás pero también hacia adelante", reconoció ayer en San Ginés.

"Este espectáculo nació en un momento de mi carrera en la que estaba colaborando con muchos artistas, era una época turbulenta, por eso he buscado algo más íntimo, de pequeño formato", añadió.

Tras agradecer una vez más "la confianza que el Festival ha vuelto a depositar en mí", Flores recordó que, para la ocasión contará con su elenco habitual, es decir con el cante de Mercedes Cortés, la guitarra de Jesús Núñez y las palmas de Ana Romero.