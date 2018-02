"El flamenco no es sólo ponerse una camisa de lunares"

Aunque este año su presencia en el Festival de Jerez se limitará sólo a su colaboración en el espectáculo de El Carpeta que cerrará la muestra, Juan Manuel Fernández 'Farruquito' no ha querido perderse y vivir in situ el ambiente de Jerez estos días, primero por motivos formativos, ya que se encuentra dando cursos en la ciudad, y segundo por motivos artísticos, ya que se calzará las botas de bailar para colaborar puntualmente con compañeros. "Este año me dicen 'el colaborador'-recalca entre risas- porque estaré con mi hermano Manuel y algunos compañeros", asegura.

Por ello, esta noche (23 h) estará, dentro del programa Off de La Guarida, arropando al guitarrista Román Vicenti. "A Román lo conozco desde hace años, es mi compadre y hace unos meses me llamó para pedirme que participara en su actuación en Jerez y ahí estaré".

El bailaor sevillano está convencido de que esta noche en La Guarida "habrá algo especial, primero porque hace tiempo que no trabajo con Román, y bueno, también porque son esas actuaciones en sitios más recogidos y ahí siempre surge algo". Y eso que "no estoy acostumbrado en actuar en escenarios pequeñitos, pero bueno sé que con el calor de la gente vamos a estar a gusto".

A pesar de no estar con montaje propio en el Festival en esta edición, Farruquito sólo tiene palabras de elogio a la muestra jerezana "porque siempre me han dado mi sitio y desde que era un niño han contado conmigo".

El protagonismo de la familia pasará este año a manos del menor de los Farruco, El Carpeta, que estrena espectáculo para cerrar el Festival. Sobre este montaje, Farruquito destaca que "sinceramente, no he querido involucrarme mucho. Al principio me propuso que fuese su director artístico, pero le dije que si lo aceptaba, la gente iba a pensar que era más de lo mismo. Le dije que lo tenía que hacer él sólo. Eso le está sirviendo para sacar sus propias ideas y para demostrar de una vez que desde hace tiempo tiene capacidad para volar solo, porque además, tiene una fuerza tremenda".

En un día a día intenso, el bailaor trabaja ya en sus proyectos inmediatos que pasan por "el nuevo espectáculo que estoy montando para estrenar en la Bienal de Sevilla, y a la vez para girar con él por Estados Unidos y Sudamérica durante septiembre, octubre y febrero de 2019".

Además, está a la espera "de grabar un DVD en el Teatro Real de Madrid que luego saldrá a la venta", y también se encuentra inmerso en la producción "de un documental con el que queremos mostrar todo el trabajo que hay detrás de un artista antes de subirse al escenario. A veces se piensa que sólo es salir a escena, y me gustaría, de alguna manera, poder concienciar a la gente de mi edad, e incluso más jóvenes que yo, para que vean que esto no es un huevo que se echa a freír".

"Debemos tomar conciencia-continúa- de que hoy hay muchos flamencos o muchos artistas que se han saltado un montón de capítulos. En vez de quejarme y criticar a nadie prefiero mostrar al público que el flamenco no es ponerse una camisa de lunares y hacer lo que se siente, no es eso sólo. El flamenco es una profesión, es una asignatura pendiente para el que no la estudia, pero para el que la estudia es una asignatura donde no te examinas nunca pero a cada momento te estás examinando en el escenario. Es muy complicado mantenerte tantos años en esta profesión, y a veces no entiendo a la gente que cree que con llevar el arte en la sangre es suficiente, hay mucho más".