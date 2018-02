"No estoy hecho para las tecnologías, no tengo ni móvil"

-¿cómo se siente horas antes de la actuación ?

-Claro que sí, con muchas ganas. Yo disfruto cantando, es lo que más me gusta del mundo y por eso no me canso de trabajar. Mario lleva varios años detrás de mí para que estuviera en su casa (se refiere a La Guarida del Ángel) en este gran evento paralelo al Festival de Jerez. A vece nos he podido estar porque he trabajado en el Teatro Villamarta con María del Mar o dentro de la programación oficial, pero este año no tenía nada y lo hemos conseguido cuadrar. Además, voy acompañado de muy buena gente, familia todos, y uno va a disfrutar. Me motiva trabajar en mi tierra, aunque el público será casi todo de fuera. Intentaré recordar a los cantaores de Jerez que más me han marcado.

-Habla usted del cansancio...

-Nunca he tenido esa sensación. Es cierto que cuando se viaja tanto pues el cuerpo lo nota pero no se hace nada pesado. Cuando hay arte, no hay cansancio. El lunes llegué de París junto a María del Mar Moreno, hemos estado impartiendo los cursos de Jerez Puro y hemos venido muy contentos. Nos llevamos todo el año entre París, Malta, Milán, Madrid, Jerez y otros puntos del mundo que van saliendo. Lo único que me perjudica es el clima que me hace sufrir estos resfriados tan fuertes, pero valoramos salir fuera a trabajar porque sino no podríamos vivir del flamenco aquí.

-¿Pasa por un buen momento el arte jondo?

-La innovación se queda en el aire, y lo profundo siempre va a quedar. Estamos en unos momentos de evolución pero me quedo con mis raíces. Respeto todo lo que hagan los demás, hay buenos cantaores, buenos bailaores... pero mi cante siempre mira atrás, a los orígenes.

-Y lo dice una persona con fama de rompedor...

-Es verdad. Yo siempre he tenido fama de original vistiendo y en muchos otros aspectos, pero mí corazón sigue siendo tradicional.

-Toda una vida en los escenarios es lo que tiene...

-Yo no quiero ni contar los años que llevo cantando. No me gusta celebrar aniversarios porque, para mí, todos los días hay algo que festejar. Cada vez que me monto en un escenario es una oportunidad para estar contento y disfrutar. Hay que valorar lo que se tiene, como a los artista que nos quedan vivos, no cuando nos falten. Esta semana he estado escuchando mucho a Manuel Moneo mientras estaba en París, y de nuevo he lamentado su pérdida. Nos hemos quedado sin unos de los mejores cantaores que ha dado Jerez en toda su historia.

-Que por cierto era de la calle Acebuche, donde vive usted...

-Llevo en La Plazuela cuarenta años, aunque soy del barrio de San Mateo. Aquí soy muy feliz, con mi moto y mi familia. No tengo coche, ni redes sociales... la tecnología no está hecha para mí, no tengo ni móvil. Por esta calle han pasado, entre otros, 'La Paquera', los Moneo, Mingo Rubichi, Juan Jambre, 'El Peste'... No me pienso mover de aquí.

-Cómo ha cambiado todo con esto de las redes sociales, ¿no?

-Fíjate, antes para ir en busca de Tía Bolola, en el Cortijo 'Las Quinientas', en El Portal, teníamos que coger el coche y encajarnos allí, sin previo aviso ni llamarla por el móvil. Ahora para escuchar a Pansequito te metes en Internet y eres capaz de conocer cualquier detalle. Falta duende. Yo me fui con mil pesetas que le robé a mi padre a escuchar a Camarón a La Parpuja cuando era un chiquillo y, cuando llegué allí, no tenía dinero para la entrada porque me lo gasté en el taxi que cogí hasta Chiclana, me tuvo que meter mi primo Curro Malena. Luego me vine para Jerez en un coche que venía para acá.

-¿Siempre ha sido usted tan aficionado al cante?

-Desde que tengo uso de razón. No he parado de cantar nunca, de escuchar y conocer. Le he dedicado y le sigo dedicando muchas horas al flamenco en ensayos, cursos, actuaciones, con compañías... Le he cantado casi a todos los de mi época y hay que esforzarse mucho para llegar hasta aquí. Hay que aplicarse. Para hacer la última obra de María del Mar Moreno dedicada a Manuel Torre, 'Soníos Negros', estuvimos durante mucho tiempo escuchando e investigando.

-¿Estará ella contigo en La Guarida esta noche?

-Yo voy a ir acompañado de mi familia. Estará mi hijo Antonio con la guitarra, contaré con las palmas de Dani y Javier Peña, y también vendrá a hacer un cante por soleá mi hija Zaira, que será la primera vez que cante de esta forma en público.