Con los históricos en la retina

No es la primera vez que una bailaora recurre a cantaores históricos para inspirarse y crear un idioma particular a partir de ese legado. Es una forma de seguir valorando a personalidades indispensables para entender el devenir del flamenco actual, desde el eco por soleá de Fernanda de Utrera o el metal torrencial de La Paquera de Jerez. Son algunas de las voces que nos trae a la memoria Guadalupe Torres en su espectáculo 'Acuérdate cuando entonces', que presentó ayer tarde en Sala Compañía.

Es cierto que en ocasiones la idea original se diluye al no haber un hilo conductor constante, pues a veces no relacionamos lo que vemos con ningún artista a los que se pretende rememorar. Acertada estuvo en el uso de algún que otro vídeo que nos traslada a esa época dorada del flamenco, momento en el que la emoción se hace notar. La inquietante seguiriya de Manuel Torre no pasa desapercibida dejando huella en todo el espectáculo y que no logramos olvidar, como es lógico.

Guadalupe muestra su mejor versión desde el primer momento conformando un espectáculo de calidad a pesar de centrarnos más en lo que se baila, que en lo que se recuerda. Es una bailaora elegante y segura en cada gesto, por ello valoramos como muy positiva su participación en esta muestra jerezana que va llegando a su final. Volvemos a despistarnos en un solo de guitarra de Francisco Vinuesa, que aunque ofrece una técnica depurada nos aleja de ese ambiente costumbrista que se crea al inicio de la obra. El guitarrista aporta musicalidad desde el acompañamiento más acertado. Además, cuando se introduce en los romances del final, nos hace sentir la descripción sonora de los pueblos de Lebrija, Morón o Utrera.

El apartado cantaor está cubierto por un jerezano al que se echa de menos por esta tierra, Juañares. Instalado en Madrid desde hace décadas, es una satisfacción volver a oír ese timbre fresco y de calidez musical desde la esencia más flamenca de sus gentes. Tiene su momento en solitario por cantiñas. El otro cantaor de la terna es Ismael de la Rosa 'El Bola' quien defiende un estilo muy personal y que arranca los aplausos del respetable, sobre todo en los tangos de Triana donde Guadalupe se crece sobremanera y hace un recorrido desde la evocación al estilo de 'El Piyayo', al de los gitanos de la Cava o al del Sacromonte granadino.

La bailaora madrileña destaca cuando se coloca la bata de cola y hace las delicias con el mantón, dibujando un paisaje de auténtica belleza, guiada por los cantes de ambos artistas que se acuerdan de los fandangos de 'Niño Gloria', Pepe Pinto o Antonio Núñez 'El Chocolate', a ritmo de soleá. Se hace la luz en los romances. Guadalupe también se acuerda de las viejas glorias del baile que tenían en el movimiento de muñecas y cintura la clave para hacer posible la interacción con el público. Ella lo consigue.

Dirección, coreografía y baile: Guadalupe Torres. Composición musical y guitarra: Francisco Vinuesa. Cante: Juañares, Ismael de la Rosa ‘El Bola’. Percusión: Kike Terrón. Día: 09 de marzo. Lugar: Sala Compañía. Aforo: Lleno.