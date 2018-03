El mejor tributo a la danza

Si algo tiene este Festival es que la variedad de propuestas es tan amplia y versátil que puede encandilar a cualquier tipo de público, sea cual sea la disciplina. Ayer tocó el turno a la danza, diseccionada en sus diferentes vertientes pero bajo una forma sencilla, íntima, cargada de matices y yo diría que ecléctica en toda su extensión. Así es 'No pausa', un trabajo que lleva la firma de Daniel Doña y en el que se enarbola la bandera de la danza española a través de la escuela bolera, el flamenco, la danza estilizada y el folclkore.

Al coreógrafo granadino apenas le hace falta una buena iluminación y un grupo de excelentes bailarines para montar un espectáculo de una hora escasa de duración pero que sirve para exhibir todo lo que se propone con muchísima limpieza y creatividad.

En él existe una especie de cronología que a veces se aprecia en la propia música, como con los fandangos y folia iniciales, y otras en el baile o sus intenciones. Dentro de ese recorrido hay implícita una especie de homenaje a determinadas épocas, como el siglo de oro, con la música mencionada anteriormente, los cafés cantantes o aquel primer tercio del siglo XX con parejas históricas.

El juego de coreografías es constante, ya que encontramos montajes corales, paso a dos y solos, siempre con cuidadas transiciones que no manchan para la nada la puesta en escena. Todo fluye con gran naturalidad y equilibrio. Destaca también la sincronía entre bailarines, un elemento este a tener en cuenta si tenemos en cuenta la dificultad de algunos números.

El apunte de la escuela bolera lo protagoniza la koreana Soujung Youn, de enormes condiciones para bailar, con una rondeña en la que deja patente su sutileza encima de las tablas y que fue muy aplaudida.

El flamenco se plasma además mediante la guitarra de Francisco Vinuesa y la voz de David Vázquez, quizás lo más flojito de todo el montaje. Hay cantes de trilla, aires de Levante, zambra, zorongo (que ejecutan como paso a dos a la perfección Cristina Gómez y Cristian Martín) y sobre todo una petenera en la que, intercalando música en directo con un piano grabado, Daniel Doña enseña sus cartas. Como si lo meciese el viento, deambula por el escenario con una agilidad tremenda. Extraordinario.

Con los chinchines y las castañueñas haciéndose dueños de la escena en determinados momentos de la obra, hay tiempo también para saborear ese folcklore tan nuestro y que, como la escuela bolera, no vive su mejor época, pues alcanza un estado casi marginal en estos tiempos. Por eso, los verdiales con los que finaliza esta 'No pausa' son una verdadera maravilla, ya no sólo por el colorido y la musical que poseen intrínsicamente, sino por la ejecución de los mismos.

Previamente, es la danza estilizada la que también tiene su protagonismo, en especial en un trabajo en el que Daniel Doña y Cristian Martín, su otro yo sobre el escenario, ponen de manifiesto su total compenetración y coordinación. Ya les vimos en 2014 en 'Al pie', la anterior propuesta del granadino realizada en la Compañía, y también en aquel ciclo en 20 espacios distintos de la ciudad que conmemoraba el veinte aniversario del Festival. Entonces, el binomo Doña-Martín ya dio muestras de su poderío, algo que ayer volvieron a demostrar. El público despidió a los protagonistas con una sonada ovación.

Baile

No pausa

Bailarines solistas: Cristina Gómez, Soujung Youn, Cristian Martín y Daniel Doña. Guitarra: Francisco Vinuesa. Cante: David Vázquez. Dirección y coreografía: Daniel Doña. Diseño de iluminación: Olga García. Técnico de sonido: Kike Cabañas. Coreógrado invitado: Marco Flores. Diseño del espacio sonoro: Héctor González. Música original: Héctor González y Francisco Vinuesa. Diseño de vestuario: Emilio Król, Natkimba. Maquinista y escenógrafo: Óscar Alonso (Rusti). Producción: Daniel Doña. Distribución: Peineta Producciones. Producción ejecutiva: Ana Carrasco. Día: 7 de marzo de 2018. Lugar: Teatro Villamarta. Aforo: Tres cuartos de entrada.