Los miedos de Isabel Bayón

"Lo que quiero es reirme de mis miedos". Así se enfrenta Isabel Bayón al público con 'Dju-Dju', el espectáculo que esta noche a partir de las nueve se exhibe en el Villamarta. La bailaora sevillana regresa al Festival de Jerez con una propuesta en la que se aleja "de lo que soy tradicionalmente", afirma, y que "no sabría catalogarlo dentro de un concepto determinado".

La creación nació tras una conversación con Israel Galván durante el montaje de 'Lo real', en la que ambos artistas trabajaban. "Le comenté a Israel que era muy supersticiosa y que de alguna manera me había planteado hacer algo con este tipo de cosas que forman parte de mi vida cotidiana", recalcó la hispalense en su comparecencia ayer ante los medios en el Consejo Regulador. Bayón admite que 'Dju-dju', estrenada en la Bienal de 2016, "tiene el sello de Ismael (Galván)" aunque "también hay mucho de mí, pero con cosas que el público no está acostumbrado a ver, sólo los que me conocen de forma más íntima".

La artista, Premio Nacional de Danza en 2013, califica la propuesta como "bastante gamberra" y que "está en la línea que propone actualmente Israel". No obstante, pese a que no se acerca al clásico registro flamenco que siempre ha manejado "sí que pasa siempre por ese filtro, porque, quiera o no, yo soy flamenca".

El espectáculo cuenta con además con la presencia dentro del cuerpo de baile con Alicia Márquez y Nieves Casablanca, dos artistas "a las que conozco desde siempre porque las tres empezamos con Matilde Coral". El elenco se completa con el cante de Alejandro Villaesacusa, la guitarra de Jesús Torres y el piano y clavicordio de Alejandro Rojas-Marcos.

Dos horas antes, a las siete de la tarde, la guitarra vuelve a asumir el protagonismo en la muestra con el ciclo 'Toca toque'. Será en la Sala Paúl y con el algecireño José Carlos Gómez, que presenta su disco 'Origen' con Manuel Peralta como segunda guitarra y el Junco como artista invitado.

A medianoche, el baile llevará de nuevo el sello de Cádiz, en esta ocasión con Juan Ogalla que estrenará 'Bailar para contarlo', un montaje en el que cuenta con la dirección de su hermana Pilar Ogalla, y un elenco en el que sobresalen Emilio Florido, Miguel Rosendo y Manuel Gago, con la guitarra de Eugenio Iglesias.