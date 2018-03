"Era el momento de elegir otro camino y no engañarnos"

Después del exitoso 'Sepia y Oro', Andrés Peña y Pilar Ogalla, Pilar Ogalla y Andrés Peña regresan al Festival de Jerez, esta noche a partir de las 21 horas, para estrenar 'La Tournee', un montaje en el que la novedad principal es la presencia de David Coria, persona elegida para asumir la dirección de escena.

-Un nuevo proyecto conjunto...

-Pilar: Sí, después de 'Sepia y oro' teníamos ganas de poner en marcha un nuevo proyecto y tirarnos al agua, como yo digo. Queríamos que fuese distinto al último, por eso hemos querido contar con la dirección de David Coria, que es uno de los nuevos talentos, tanto como bailaor y como coreógrafo, aunque en la coreografía en esta ocasión casi no ha intervenido. Hemos rebujado lo nuestro clásico de toda la vida con lo innovador y lo nuevo de él, llegando a un punto de encuentro que ha sido bastante bueno.

-Quizás eso sea lo que más llama la atención de este proyecto, la presencia de una figura externa a vosotros. ¿Por qué esa decisión?

-Andrés: 'Sepia y oro' fue un espectáculo que hicimos con Faustino Núñez y cuajó muy bien, pero no queríamos caer en la trampa de volver a hacer lo mismo. Como te gusta y te atrae, es muy fácil volver a coger el mismo camino, por eso optamos por otra persona con otra visión diferente sin dejar de hacer nuestro estilo de baile.

-De alguna forma arriesgáis...

-Andrés: Hay un cambio brusco en la puesta de escena, al menos si lo comparamos con el último espectáculo que hicimos con Faustino (Núñez). Ahí está el riesgo, pero debíamos dar un paso más como espectáculo.

-Pilar: Creemos en lo que hacemos porque nos encanta nuestro estilo tradicional, pero también nos gusta saber que nuestra mente es joven y también puede volar de vez en cuando. Creo que ha sido el momento de ponernos las alitas y transportarnos a otro sitio.

-¿Y va a haber un cambio en vuestro concepto?

-Andrés: Cambiar no vamos a cambiar, pero sí que hay una modificación en las transiciones, en lo que es La Tournee. Hemos utilizado el significado de esa palabra para llevarlo, con los ojos de David y nuestros, a otro sitio.

-Pilar: Yo creo que donde más se va a notar el cambio es en el hilo conductor de una escena a otra porque vamos a escenarios diferentes para pisar siempre un suelo de baile. También trata de todo lo que no se ve, el trabajo del regidor, el trabajo de las luces, las relaciones personales que hay entre los compañeros.

-O sea que no habrá ningún baile que se aleja de vuestra filosofía...

-Andrés: Eso es, no vamos a bailar con calzonas, botas de agua y una pajarita (risas).

-Pilar: Las coreografías son clásicas, y luego vamos a poner las gotitas de veneno nuevo.

-A la hora de montar, ¿ha sido un proceso distinto al habitual?

-Pilar: No, ha sido buscado o pensado para que funcione, y para ello hemos tenido que dar muchas vueltas hasta que nos ha convencido. A mí particularmente me ha sorprendido que cosas que a lo mejor nosotros no las veíamos, él insistía en que probásemos y al final, al probar, nos convencía.

-Andrés: Ha sido bonito porque David (Coria) ha tenido siempre en cuenta la opinión del artista. Como es bailaor, sabe perfectamente la incomodidad que supone hacer algo que no quieres hacer. Entonces, él pregunta, tiene miles de ideas y así ha ido forjándose todo. Eso sí, ha sido un proceso lento.

-En su anterior montaje, 'Sepia y oro', hablaban de un proceso de creación colectivo...

-Andrés: Con Faustino, por ejemplo, que es guitarrista, ha trabajado con Gades y es más tradicional, hablabas con él y nos centrábamos en qué seguiriya utilizar o que cante hacer. Y ahora con David no hablamos de eso, sino de la transición, de cómo tiene que ir la silla...El diálogo entre los músicos no es que se haya perdido ahora pero es distinto. De todos modo, nosotros siempre intentamos, venga el director que venga, que haya opinión para que todo el mundo esté a gusto.

-Después del gran resultado de 'Sepia y oro', con el que obtuvieron el 'Premio del público', ¿temen que este no tenga tanto éxito?

-Pilar: No, nosotros no tenemos miedo a eso, porque el artista se tiene que gustar y creer en lo que hace. Ya sabemos que un espectáculo puede encantar a una persona y no gustar a otra, es así.

-Andrés: Esto es como los hijos. Para ti tus hijos son los más guapos del mundo, pero a lo mejor para otros es el más feo. Tú lo haces con todo el cariño y mejor intención, buscando tu verdad, pero a lo mejor no sale, pero de eso no debemos preocuparnos. Esperemos que el niño sea tan guapo como el de hace dos años.

-Cádiz de la Frontera, A fuego lento, 'Sepia y oro'....El Festival siempre les ha guardado su sitio en la programación...

-Andrés:Sí, desde el principio siempre nos han respetado, tanto en los espectáculos juntos que hemos hecho cada uno hasta en los cursos o las veces que he venido con Eva Yerbabuena. Además, nos ha ayudado a crecer, por eso cuando surgió la posibilidad de que el Villamarta y el Festival podrían desaparecer fue una situación muy dura, primero como artista y luego como jerezano. Yo estaba ahí, y como otros compañeros estábamos dispuestos a hacer lo que fuese por ayudar.

-Pilar:Yo soy de Cádiz pero desde siempre me han tratado en el Festival de manera fenomenal, me siento como una jerezana más. Ya no es sólo porque me den la oportunidad de trabajar, sino por el cariño que recibo de forma personal.

-Hay artistas, como en vuestro caso, o al menos es lo que pienso yo, que tienen su propio público. ¿Lo entendéis así?

-Andrés:Yo creo que sí, el público cuando venimos al Festival siempre nos apoya. Vas por ahí a dar cursos y la gente te pregunta '¿hacéis este año espectáculo nuevo?', 'Ya tengo la entrada y el viaje...'Eso te da alas.

-Este año habéis cambiado casi por completo el elenco, sólo repite Rafael Rodríguez y Roberto Jaén, ¿por alguna razón?

-Pilar:Sinceramente no. No ha habido razón ninguna. Esta vez hemos recurrido a gente como Miguel Rosendo, Emilio Florido o Inma Rivero que trabajaron con nosotros mucho al principio. Si los de hace años eran como nuestra familia, con estos pasa igual.

-Andrés:Como tú dices, sólo Roberto Jaén y Rafael. Para nosotros Rafael es una garantía porque llena la escena con sus notas y personalmente me siento identificado con su toque. A veces tenemos actuaciones que ni siquiera ensayamos porque tenemos un diálogo flamenco muy parecido.

-Esperemos que después del estreno funcione la 'Tournee' como ocurrió con 'Sepia y oro'...

-Andrés: Esa es la intención, pero ya se sabe, es complicado. Esto está montado de una manera y hay que ir poco a poco, es decir, un año te meten en un sitio, al otro en otro...

-Pilar: Para nosotros es complicado porque no tenemos ni manager, todo lo que hacemos nos los tenemos que currar nosotros.