"La nueva fundación nos da tranquilidad hacia el exterior"

-una vez solventada la situación del teatro y su fundación, ¿es éste un Festival distinto?

-Creo que sí, porque por lo pronto ya tenemos una seguridad jurídica. Estamos en una fundación nueva y eso te quita un montón de incertidumbres, tanto a los trabajadores como a la gente que contratamos. También espero que abra la puerta a futuros patrocinadores porque hasta ahora muchos se sentían retraídos por la situación jurídica que tenía el teatro.

-¿En qué cree que ha afectado esa situación de estabilidad?

-Principalmente en los cursillistas y las personas que vienen al Festival. Eso también ha traído mucha tranquilidad porque el hecho de que este año hubiésemos el Festival con tanto tiempo y que todo ha discurrido sin sobresaltos ha provocado que los cursillistas y posibles visitantes se animen, de hecho tenemos unas cifras bastante buenas comparadas con la de los años anteriores. A estas alturas, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que se inscribe en cursos al final, hemos superado las cifras de inscripciones en cursillos y de venta de entradas con respecto a años anteriores. Si no llegamos al 100% de ocupación, estaremos cerca.

-¿Qué espera de esta edición?

-Va a ser un buenísimo Festival desde el punto de vista artístico. Uno siempre intenta conseguir la mezcla entre juventud y veteranía, o entre clásico y vanguardista, pero no se logra siempre. Todo eso lo hay, como también hay una generación nueva apretando muchísimo, desde El Choro a Belén López, Alfonso Losa, Gema Moneo…Viene una generación abriendo paso, formadísima y que además tiene ya a sus propios seguidores.

-Habrá propuestas para todo....

-Ahora la gente está empezando a hacer lo que artísticamente le piden sus inquietudes. Por ejemplo, es curioso que este año, Liñán, que siempre ha venido con mucha gente, se encierra solo con guitarrista y cantaor. O Isabel Bayón, que se mete en terrenos poco habituales para ella. Además, hay algo que parece que se ha quedado, las colaboraciones, porque hay muchos artistas que vienen con propuestas de formato medio o pequeño pero con colaboraciones de lujo, ya sea con artistas invitados o incluso con directores artísticos o coreográficos.

-¿Le ha sorprendido el nivel de exigencia que presentan espectáculos de la Compañía o Paúl?

-Sinceramente sí. Es cierto que durante los primeros años había propuestas en la Compañía, por ejemplo, en la que no se trataban las luces ni nada. Eso ya no pasa, la gente viene con propuestas supertrabajadas

-Este año hay un proyecto innovador en el Festival, la Residencia de artistas. ¿Qué se busca con ello?

-Bueno, es importante, en primer lugar, que nos hayamos unido varios festivales por fin, de hecho, a raíz de haber reactivado las conversaciones con el proyecto Residencia, estamos viendo si activamos la Asociación de Festivales Flamencos que la teníamos paralizada. Es verdad que si no nos juntamos los festivales que tenemos intereses comunes no lograremos tener una buena voz ante cualquier interlocutor. El proyecto es muy interesante también por el hecho de que se apoye cada año a un artista y éste pueda permitirse experimentar, ensayar y probar. Este año la elegida es Ana Morales, se ha unido con músicos y directores de escena y enseñará parte de cada proceso artístico en los diferentes festivales. En Jerez hará Requiem.

-Además, se recupera el espacio de la Real Escuela...

-Bueno, este año, a la vez que mantenemos la propuesta a mediodía de la bodega, porque es importante que la gente que venga al Festival conozca y haga una inmersión en Jerez, recuperamos la Real Escuela, con la que hicimos cosas al principio pero luego se dejó. Con el nuevo director tenemos una magnífica relación y vamos a llevar a la gente allí. Incluso le he pedido, si es posible, que en la salida podamos pasear por la instalación y que la gente la conozca, algo parecido a lo que hacemos con la bodega y sus vinos.

-Este es el Festival de la internacionalización...

-Sí, una de las claves de este Festival está en habernos abierto a esa realidad imparable que es el fenómeno del flamenco en el mundo. Hay ya un grupo importante de artistas internacionales, muy preparados que necesitan esa oportunidad, por eso hemos creado un proyecto de compañía internacional que lidera Javier Latorre. Él conoce, porque está todo el año viajando por el mundo, quién baila bien en México, Japón o en todo sitios. He estado en algunos ensayos y son increíbles, yo les llamo los Pina Bausch del flamenco.

-También se abre las puertas a Turín y su concurso flamenco...

-Sí, es otra de nuestras apuestas. Queríamos que el trabajo que se está haciendo en Turín Mónica Morra y Manuel Betanzos, que para mí tiene todas las garantías, quedase reflejado aquí.Es otro ejemplo más de la internacionalización.

-Este año Angelita Gómez será nombrada Hija Predilecta de la ciudad en el marco del Festival. Qué mejor fecha....

-Es un añadido más a este Festival, porque además, Angelita es una parte importante del Festival. Fue de las primeras profesoras que tuvimos y creo que su nombramiento como Hija Predilecta en medio del Festival va a ser otro aliciente.

-El arrebato de Antonio Canales, ¿le cogió de imprevisto?

-Me sorprendió muchísimo porque no entendí a qué venía porque con Antonio teníamos una relación magnífica. Con este tema he intentado mantenerme al margen, porque creo que eran declaraciones fuera de lugar, se metió con todos, artistas, organización.... La pena es que se haya creado una situación incómoda con un artista al que siempre hemos tratado bien.