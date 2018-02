"Sin ser protagonista, es una alegría que te premien en Jerez"

-Supongo que para usted es un subidón ganar un premio en el Festival de Jerez...

-Por supuesto, recibir un premio en esta tierra tan flamenca como es Jerez y que te reconozcan es un subidón. Personalmente estoy muy contento de tenerlo en mi biografía, sobre todo porque cuando me subí al escenario el año pasado con María (Pagés) no pensé si quiera que ese premio existía, por eso para mí tiene muchísima importancia.

-Muchas veces esas cosas se valoran más, sobre todo porque uno forma parte de un espectáculo en el que a priori es un elemento secundario....

-Claro, la verdad es que como cantaor, siempre que he venido al Festival de Jerez, lo he hecho acompañando el baile. Entonces, no somos las personas más protagonistas, digamos, aunque formamos parte del espectáculo, obviamente. Entonces, que se entregue un premio a las personas que hacen posible también que eso salga adelante está muy bien porque yo no voy a cantar igual cuando estoy acompañando el baile que si fuera de solista. Por todo eso, se agradece.

-El problema es que a veces estos premios, que están muy bien, se quedan sólo para el currículo cuando deberían tener más repercusión a nivel de trabajo...

-Pues sí, estoy de acuerdo. Sinceramente, esperaba que con este premio pudiese tener una oportunidad de poder formar parte de la programación del Festival. Desgraciadamente, no ha sido así pero bueno, como decía Gaspar de Utrera, 'si no me dais toros, ¿cómo le voy a poder cortar las orejas?'. Este año no ha podido ser, espero que para el año que viene se acuerden, porque a mí personalmente me encantaría poder dar un recital en este Festival en solitario.

-De cualquier forma, lo importante es que se ha sembrado...

-Hombre, nunca he sido un cantaor de concurso y todos los premios que tengo, el Nacional de Cádiz, el de Antonio Mairena, han sido por distintas circunstancias. Pero tener el de Jerez a mí me da mucha vida, porque en Jerez hay muy buenos artistas y estar yo ahí me anima a seguir peleando.

-A nivel profesional, ¿cómo se está presentando este 2018?

-Bueno, de momento no me puedo quejar. Desde el pasado mes de octubre dejé de formar parte de la Compañía de María Pagés, porque quería empezar a hacer cosas en solitario, y ahí estoy. Hemos empezado a plantear un proyecto para grabar un disco y bueno, por ahora tengo cerrados varios festivales, entre ellos el de Antonio Mairena, si Dios quiere. Mi idea es empezar a buscarme un hueco, porque al fin y al cabo es lo que todo el mundo quiere.

-¿Por qué cuesta tanto a los jóvenes hacerse ese hueco en esto del flamenco?

-No lo sé, pero está claro que cuando, como pasa en mi caso, te fraguas la carrera solo, todavía es más complicado. Tengo 32 años y afortunadamente llevo quince viviendo de esto. Con 17 años me fui con la primera compañía y siempre he estado solo, es decir, lo poco o lo mucho que te venga es gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu constancia.

-Mairena sigue siendo una tierra de cante...

-Claro, en Mairena hay muy buenos aficionados y no se perderá nunca el cante. Ahora está ahí Manuel Castulo y yo a nivel profesional y bueno, ahí vamos. En los cantes propiamente de allí, soleá, tonás y saetas, la gente está puesta y siempre va a haber cantera. Además, en el Festival de Mairena la media de asistentes está entre 22 y 25 años, y eso es importantísimo.

-Ya que habla de saetas, estará usted en Jerez el día 8...

-Sí, me han llamado este año para la Exaltación de la Saeta que se hace en Mairena, Málaga, Utrera y Jerez y a mí me ha tocado cantar en Jerez. Aquí estaremos.