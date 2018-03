"Hay que respetar que cada artista evolucione a su manera"

-Noche de estreno, ¿noche de nervios?

-Más que nervioso estoy impaciente. Cada vez que presento un disco o un espectáculo siento bastante presión porque me gusta que todo salga bien y el resultado sea positivo para la gran mayoría. Hay angustia, no te voy a mentir.

-Sobre todo cuando el primer 'Quimeras del tiempo' tuvo tanta repercusión...

-Claro, esta es la segunda parte de la trilogía y debe estar a la altura del primero. Espero que guste porque seguimos la misma línea, un tanto más alegre pero siempre recordando a cantaores del pasado.

-Si en ese primer disco acudía al legado de Tía Bolola, Antonio 'El Chaqueta o Aurelio Sellés, ¿a quién recurre en esta ocasión?

-He querido rendir un homenaje al cante por bulerías de Santiago acordándome de Tío Paulera, Tío Borrico, El Chozas, he sacado algunas letras del 'Canta Jerez'... También me he acordado de Tía María Bala en la soleá. En fin, un poco de todo pero con mucho sentido y bien trabajado. Hay muchas letras populares que nunca había cantado, voy a tener que ponerme un atril para que no se me olvide ninguna en la presentación de esta tarde (risas).

-De nuevo cuenta con grandes guitarristas en este disco...

-En ese aspecto estoy muy agradecido porque cada vez que llamo a algún compañero viene sin ningún problema. Suelo pensar en el cante que voy a hacer y se me viene a la mente la guitarra que mejor puede acompañarme. Están Diego del Morao, Gerardo Núñez, Antonio Higuero, José de Pura, Nono Jero, Javier Ibáñez, Juan Diego Mateos y Paco León. Casi nada. Me hace bastante ilusión que se escuchen los jaleos de algunos de los mayores de Jerez como Diego Vargas, José Peña 'El Morito' o Paco 'El Gasolina', que los llevé al estudio una tarde para que escucharan algo y se animaron.

-¿Ya le está dando vueltas al tercer disco de esta trilogía?

-No, ahora quiero disfrutar de éste. Es importante que repose y que lo conozcan en todo el mundo, tengo que volcarme en su difusión. Ha habido mucho trabajo para que esté pensando ya en el siguiente. Todo el amor que le he puesto a esta grabación debe quedar muy reflejado en la presentación.

-Su faceta como compositor no la deja atrás, ¿no?

-Es lo llevo en la sangre, forma parte de mí. Tengo mi productora que funciona bien y vamos trabajando, compongo para otros artistas y lo que busco es aportar al mundo de la cultura de alguna manera.

-¡Qué positividad!

-Eso es fundamental para crecer como persona y artista. Tengo una compañera de vida que me entiende y me da fuerzas para llevar este ritmo. La estabilidad emocional de una persona se refleja en su trabajo. Yo soy muy feliz.

-De ahí, su creatividad...

-Los artistas debemos mostrar lo que sentimos en cada momento, cada ser humano es un mundo y por eso respeto a todos los compañeros. El flamenco evoluciona como la vida misma, muy deprisa, por lo que hay que tener en cuenta que no sabemos qué nos veremos haciendo en unos años. Que cada uno exprese su arte como sienta. Cada uno que evolucione como prefiera.

-Volviendo al espectáculo de esta noche, cuenta usted con María del Mar Moreno y Jesús Méndez como invitados, todo un lujo ¿verdad?

-Por supuesto. Son dos grandes profesionales y dos estupendos artistas, es un honor contar con ellos. Me acompañarán en una zambra que le he dedicado a las madres y estoy seguro de que será un momento con encanto y que gustará.

-¿A qué cantaor de Jerez cree que no se le ha hecho justicia?

-A Tío Borrico, sin duda. No se le ha reconocido como merecía.