"Lo único que quiero es bailar, no necesito tirar de hilo argumental"

Manuel Fernández Montoya 'El Carpeta' (Sevilla, 1997) se estrena esta noche en el Villamarta como cabeza de cartel y cerrando el Festival, una circunstancia que "me hace tomarme las cosas con mucha calma, para mí es una responsabilidad, y por qué no reconocerlo, uno tiene algo de miedo, sobre todo por la importancia de este festival", asegura.

A lo largo de los últimos años lo hemos visto desfilar por las tablas del teatro jerezano, aunque siempre bajo el amparo de su madre, La Farruca, y su hermano, Farruquito. Ahora le toca volar en solitario, "un reto para el que estoy preparado", afirma. "Cuando me planteé la posibilidad de hacer este espectáculo sabía que tenía que hacerlo solo, y creo que ya tengo la experiencia suficiente, aunque sea poca, para montar mi espectáculo", reconoce.

En este estreno como creador, 'El Carpeta' ha otorgado principal protagonismo "al baile pero también a la música, y a que todo tenga un sentido". Eso sí, tiene claro que lo importante, por encima de todo, "es bailar, yo no necesito ahora mismo crear ningún tipo de hilo argumental, sólo quiero bailar y que la gente vea mi baile", confiesa.

Dentro de ese proceso de creación, el menor de los Farruco ha hecho "todas las coreografías nuevas, desde la seguiriya que hago hasta la bulería o una mezcla que hemos hecho con soleá, polo y caña. Está claro que algunas cosas son muy puras, como a mí me gusta llamarlas, pero hay otras que no tanto, son el reflejo de lo que soy, una persona a la que le gusta escuchar otras músicas. Eso sí, siempre dentro de cómo yo entiendo esto".

Cerrar un festival como Jerez "es algo que inquieta, pero también me motiva. Esta ciudad me ha tratado bien siempre, desde que he venido al propio festival como en la Fiesta de la Bulería o cuando vine con mis hermanos el año pasado con el espectáculo 'Tr3s'. Ahora bien, esto es otra cosa, me tengo que enfrentar solo, y creo que estoy preparado".

De todas formas, eso no implica "que no me vaya a equivocar, es más creo que a veces es bueno equivocarse. Soy joven y lo que quiero es bailar, pero bueno, de todo se aprende y eso lo tengo que tener en cuenta. Afortunadamente, -prosigue- siempre tengo el apoyo de mis hermanos y de mi madre y eso es una garantía".

Esta noche le acompañará como artista invitado Farruquito, que sustituirá a Antonio Canales, anunciado en un principio. Sobre la situación vivida El Carpeta prefiere no darle más vueltas. "Ya dije que me hubiera gustado bailar con el maestro, pero al final no estará y bueno, lo haré con mi hermano. No he tenido que cambiar mucho mi idea, pero sí que todo esta situación me ha hecho motivarme más. Espero no fallar a la gente".