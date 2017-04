Acoje pide a las Administraciones implicación para potenciar el centro

La asociación de comerciantes Acoje mantuvo ayer una reunión con el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, interesado en conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los comerciantes del centro. En la visita al Centro Comercial Abierto con Ciudadanos, la presidenta de la entidad, Nela García, se felicitó por el buen camino que en este año llevan las nuevas aperturas de negocios. En este sentido, García explicó que, en general, la primavera es un buen momento para las nuevas aperturas, y "en este caso el centro está de enhorabuena: se han abierto nuevos negocios en el entorno de calle Algarve, en plaza del Progreso hay tres nuevos comercios que se suman a uno en calle Medina del pasado mes de febrero y a cuatro nuevos de hostelería en Tornería, plaza Rafael Rivero y dos en plaza del Arenal".

No obstante, García dejó claro que lo difícil no es abrir un negocio, "en Jerez lo complicado sigue siendo consolidarlo y sobrevivir en un entorno tan competitivo y difícil, pues son muchos los factores que influyen en ello, y no sólo son aspectos meramente comerciales o de competencia". En este sentido, la presidenta de Acoje destacó como las principales necesidades para los emprendedores en el centro la rehabilitación y repoblación del centro y su habitabilidad, las mejoras en la accesibilidad y de los medios de transporte urbanos, la facilidad de aparcamientos a bajo coste o lanzaderas eficaces desde cualquier punto de la ciudad, además de la optimización del servicio de limpieza y "el respeto y educación cívica por cuidar lo nuestro".

Desde Acoje también se reclama coordinación y apoyo a las actividades de dinamización y animación que la asociación impulsa.

Acoje aprovechó también el encuentro con el grupo municipal de Ciudadanos para solicitar que trasladen a sus compañeros de las administraciones autonómica y nacional una serie de propuestas, como el freno total a licencias de nuevas superficies comerciales, la generación de empleo en la pequeña y mediana empresa para reducir la cuota general de autónomo de larga duración y rebajar las cuotas a la seguridad social y la lucha contra la economía sumergida en todos los sectores. Por último, la presidenta de Acoje pidió que "se logre concienciar a los técnicos y funcionarios que tengan competencias en que las mejoras en la ciudad son mejoras para todos y cada uno de los ciudadanos a los que de alguna forma les repercutirá". Y a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios del comercio local reclamó que unan sinergias y consensúen acciones porque "la mejor forma de lograr impulsar la actividad del comercio de proximidad es visualizarnos como una suma de productos y servicios que hacen del centro de Jerez una de las principales zonas comerciales de la provincia en cuanto a variedad, surtido, servicio y calidad".

El portavoz de Ciudadanos aseguró que "para nosotros la dinamización y reactivación del centro vendrá definitivamente a través de dos vías: atraer más habitantes a la zona del centro y en segundo lugar, apostar por el comercio local". En su opinión, para conseguir esta sinergia entre ciudadanos y comercios "habría que invertir en seguridad, limpieza y garantía jurídica, para que así sea atractivo poder atraer a un mayor número de personas a vivir al centro de la ciudad, y ayudar al mismo tiempo a la especialización y atención personalizada del pequeño comercio frente a las grandes superficies".

Tras el encuentro, Pérez inició junto a García una ronda de visitas por varios comercios del centro desde la calle Algarve, pasando por plaza del Progreso, Larga y Doña Blanca, entre otros. En la visita el líder de la formación naranja pudo comprobar las deficiencias que existen no sólo en las propias calles más céntricas sino el deterioro de muchos de los inmuebles que se ubican en este entorno.