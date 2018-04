Acoje estalla por la acumulación de basura junto a contenedores

La acumulación de cartones, basura orgánica y otro tipo de residuos junto a muchos contenedores del centro, fuera además de los horarios en los que el Ayuntamiento permite depositar la basura, ha hecho estallar a la asociación de comerciantes Acoje. Su presidenta, Nela García, recordó que llevan más de un año manteniendo encuentros con el área de Medio Ambiente para intentar acabar con la mala imagen que esta concentración de residuos supone para la ciudad y más en concreto para el centro. "Les pedimos que se pusiera en los contenedores los horarios en los que está limitado el depósito de basuras y se hizo y luego también se emprendió alguna campaña de sensibilización y se abrieron expedientes sancionadores, pero fue los primeros días, se ha dejado de hacer". No obstante, Acoje no sólo culpa al servicio de limpieza, "que desde luego no es el que nos gustaría y está claro que los contenedores habría que cambiarlos todos", sino que además asegura que es necesaria la colaboración tanto de los vecinos como de los comerciantes que, en algunos casos también incumplen la normativa, teniendo en cuenta que junto a estos contenedores suelen verse gran cantidad de cartones. "No sé cuándo nos daremos cuenta de que esto es cosa de todos", señaló García.

Hay que recordar que el pasado enero el Ayuntamiento anunció que tenía previsto cerrar en breve una docena de expedientes sancionadores a negocios del centro por incumplir la normativa de medio ambiente, fundamentalmente sacar la basura a deshora, pero en ese momento las sanciones estaban aún pendientes de fijar. No obstante, dependiendo de la gravedad de la hechos podrían alcanzar los 500 euros, según dijo en su día el delegado de Infraestructuras, José Antonio Díaz.

Acoje ha detectado varios puntos negros de contenedores cuyo entorno se convierte en vertederos a cualquier hora del día, como los de la calle Arboledilla, junto a Medina, otro en la calle Porvenir, cerca de la plaza de Las Angustias, el que está situado en la calle Corredera, próximo a la plaza del Arenal y también existe el mismo problema en la calle Bodegas. "Además faltan contenedores en la plaza del Progreso, entre ellos, de papel. El problema está también en que hay personas que rebuscan, abren las bolsas y queda todo tipo de residuos esparcidos por el suelo. Ahora empezarán las altas temperaturas y al margen de la imagen que se da, vendrán los problemas de moscas e incluso de ratas".

García afirmó que han tenido reuniones con el comité de la empresa de la limpieza "y nos dicen que hay falta de medios humanos y materiales y el Ayuntamiento nos traslada que no hay solución hasta que no salga un nuevo pliego. Pero mientras tanto no nos podemos quedar sin hacer nada. Las campañas, incluso con asociaciones de vecinos, deben mantenerse los 365 días del año". Además, lamentó que la web municipal del área de Medio Ambiente no está actualizada en cuanto a las fechas para la recogida de enseres.

Por otro lado, la deficiente limpieza de las calles ha hecho que, por ejemplo, en la calle Arcos, los comerciantes hayan optado por la colocación de un cartel, en el que hacen constar claramente su queja.