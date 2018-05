Acoje pide que no se pierda tiempo en rifirrafes políticos por los robos

La Asociación de Comerciantes del Centro Acoje lamentó ayer el tiempo que se está perdiendo en el rifirrafe político que ha generado la oleada de robos en esta zona de la ciudad, y apeló tanto al gobierno municipal como a la Subdelegación del Gobierno para que "cada uno dentro sus competencias adopten medidas". La presidenta de Acoje manifestó que sólo pedimos "que no se pierda tiempo en mirar estadísticas del pasado y ver lo que ha hecho uno y otro, porque los comerciantes somos los que lo estamos pagando".

García señaló que, aunque en febrero los comerciantes ya mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, a nivel provincial sobre el problema de los robos, se ha solicitado un nuevo encuentro. Como ya trasladaron a la alcaldesa Mamen Sánchez y al comisario de la Policía Nacional recientemente, los comerciantes de Acoje volverán a insistir en mayores recursos tanto humanos como técnicos para incrementar la seguridad. La falta de presupuesto municipal impedirá que de momento puedan instalarse cámaras de seguridad en las calles, uno de las medidas que se habían solicitado desde Acoje. "Sabemos que el problema es que no hay dinero y que tal como está la situación del Ayuntamiento se depende de subvenciones y fondos europeos, pero creemos que también es cuestión de voluntad política". La presidenta de Acoje recordó que la Junta tiene una línea de subvenciones a centros comerciales abiertos para la instalación de cámaras, pero indicó que desde la asociación no se ha llegado a solicitar porque el problema está en el coste que supone el mantenimiento posterior y el servicio de seguridad que habría que contratar para el visionado si no es la policía quien se hace cargo de esta labor. "De cualquier forma si la Junta tiene subvenciones para su instalación entendemos que están legalmente permitidas".

Por otra parte, Acoje volvió a insistir en que una vez que se traslade la actual comisaría a las nuevas instalaciones, en el centro debe permanecer una comisaría de distrito, "nos da igual que sea en el actual edificio o en otro céntrico, aunque preferiríamos que fuese en el actual, porque tenemos claro que si ese inmueble se abandona a los dos meses está desvalijado y saqueado como ha ocurrido con otros edificios emblemáticos". La propuesta no es sólo de los comerciantes, sino también de asociaciones de vecinos de la zona que consideran que el centro no puede quedarse sin una comisaría cercana, no sólo por temas administrativos sino también de denuncias. "Al centro es donde vienen los visitantes, los turistas y es lógico que tengan un servicio cercano". García argumentó que en localidades como Algeciras, donde también se produjo un cambio de ubicación, se mantuvo una comisaría de distrito en el centro. "No estamos pidiendo un trato de favor sino algo muy lógico, y si continuamente se pone en valor que somos la quinta ciudad de Andalucía habrá que demostrarlo con este tipo de cosas".

La petición ya se hizo llegar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una visita que hizo a Jerez las pasadas Navidades para anunciar un despliegue especial de cara a dichas fechas en zonas comerciales de gran afluencia. "El nos dijo en aquel momento que le parecía lógica la petición y que haría lo que estuviese en su mano. De cualquier forma nosotros a todos los partidos les hemos trasladado lo mismo y me consta que los que tienen representación en el Congreso, lo llevan en su cartera".

La presidenta de Acoje señaló que lo importante es que a falta de una fecha definitiva para la apertura de la nueva comisaría se empiece ya a trabajar en la posibilidad de esta comisaría de distrito, en cuál podría ser su dotación y su ubicación.

García se refirió a la preocupación existente entre los comerciantes e insistió en que por parte de los negocios no se pueden adoptar más medidas de seguridad. "La mayoría han ido instalando rejas, cámaras, alarmas, pero eso no es ninguna garantía. Por mucho que hagamos si la cosa sigue así, no sabemos cuál es la solución. Hay una auténtica pérdida de respeto a la autoridad policial, en el tema de los hurtos y pequeños robos la impunidad es total". Recalcó, en este sentido, que al final el comerciante pierde tiempo en la tramitación de una denuncia, en acudir a un juicio rápido dedicando horas de su trabajo "para nada. Ante esta situación se acaba no denunciando y si no se denuncia las estadísticas no son verdaderas, y no parece que hagan falta más medios".

Otro caballo de batalla del comercio, en el que también consideran que hay una escasa actuación en este caso por parte del Ayuntamiento, es la venta ambulante ilegal. "Es un fraude, no sólo por el tema fiscal, sino porque obvian también cualquier tipo de control sanitario. Se saltan la legislación de todas las formas". García se refirió a lugares como la calle Doña Blanca, que es donde se concentra en el centro buena parte de esta venta ambulante irregular. "No estamos hablando de los puestos de Parada y Barreto, que son totalmente legales, sino de otros ambulantes que ya exponen hasta artículos de temporada. Les falta poner ahora un perchero con bañadores. No entendemos cómo se puede permitir eso y cómo hay personas que siguen comprando a esos vendedores, sin ningún tipo de exigencia, cuando a nosotros se nos exige hasta el último ticket".