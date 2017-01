Acoje quiere incrementar ventas entre un 3 y un 5%

Hace años la ley marcaba que las rebajas tan sólo se podían celebrar en periodos muy concretos del año. Además, si un comerciante decidía ofertar productos muy baratos debía de ser por las famosas liquidaciones. Todo eso acabó en 2012 cuando el Gobierno de España decidió que las rebajas podrían celebrarse a partir de entonces en los períodos estacionales "de mayor interés comercial, elegidos por cada comerciante".

Pese a todo ello, tal es el arraigo en la sociedad española de las rebajas de enero y de julio, que se siguen celebrando y denominándose así aunque, desde un punto de vista administrativo, bien pudieran celebrarse en otro momento.

Dicho esto hay algo muy positivo que destacar este año, como es el hecho de que las previsiones que manejan los comerciantes jerezanos para las rebajas de enero que comienzan hoy apuntan a un repunte de ventas respecto al año pasado que se comprenderá entre el 3 y el 5 por ciento. A todo ello hay que unir que se suman ya varios años de subidas en el negocio comercial, un mundo del que, en muchas ocasiones, los consumidores conocen poco.

Nela García, presidenta de la asociación de comerciantes del centro de Jerez, Acoje, señala que "a partir de mañana (hoy para el lector) tendrá lugar el boom, la gran explosión, cuando se encontrarán rebajas de hasta el 70 por ciento en productos del sector textil". Apunta la presidenta de los comerciantes del centro que "este sector es el que más margen maneja, si bien también es el que se ve más afectado por cuestiones ajenas a la economía" como pueden ser, simple y llanamente, "los cambios meteorológicos".

En el sector hay cierto optimismo, moderado, por supuesto, pues se da prácticamente por hecho que "van a ser una mejor campaña de rebajas que la del año pasado, pero ni mucho menos van a ser similares a las que es gozaron hace ahora unos diez años", ejercicios que coincidieron con el boom del ladrillo que aún está pagando la economía nacional, tiempo en el que el dinero parecía no tener límites.

"La tendencia -señala Nela García- es que las ventas siguen subiendo lentamente, pero subiendo, que es lo importante". Añade que los descuentos de que podrán beneficiarse los clientes a partir de hoy en el centro de Jerez estarán comprendidos "aproximadamente entre un 20 y el referido 70 por ciento, todo ello depende los márgenes con que trabajen los negocios". Hay clientes que no entienden que si una prenda de vestir está rebajada al 70% un bolso "no puede estarlo porque el margen de beneficios que manejan los comerciantes de uno y otro ramo son distintos". "Si vendes con una rebaja que es igual a tu margen de beneficio simplemente no estás ganando dinero, a lo peor hasta lo estás perdiendo".

De otro lado, cabe señalar que si de algo están satisfechos los comerciantes del centro es de la gran afluencia de público de la que ha disfrutado esta zona de la ciudad durante la campaña de Navidad. "Ha estado lleno de gente -destacó la máxima representante de Acoje- y los comerciantes hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Seguimos siendo un gran referente comercial tanto para otras localidades de la provincia como para otras provincias. Jerez debe estar orgullosa de su comercio".