Actúan en Hijuela de las Coles un día después de la petición vecinal

Vecinos de Hijuela de las Coles no tenían muchas esperanzas en que el Ayuntamiento resolviera a corto plazo su petición de arreglo de una acequia, junto al anexo al campo de fútbol de La Juventud. Sin nada que perder, un grupo de residentes acudió primero a Medio Ambiente y luego a Infraestructura para "hacer una propuesta" de arreglo de la acequia "que ya era un estercolero". Antonio Montero reconoció ayer que "desde el primer trabajador hasta el último nos trataron genial y nos dijeron que al día siguiente irían técnicos del Ayuntamiento a comprobar la situación. Para nuestra sorpresa así fue. Al día siguiente fueron dos técnicos y el problema ha quedado resuelto. Hay que pedir, pero también hay que ser caballero para dar las gracias. Y los vecinos estamos muy agradecidos por la rápida respuesta".

Desde Infraestructura se ha tapado una "cuneta" junto al muro del anexo al campo de fútbol "que su fin era recoger el agua, pero eso ya no recogía nada de nada por la basura que había". "Ahí lo mismo pelaban conejos del mercadillo, que tiraban escombros. Hasta a los gatos les daba miedo las ratas que estaban allí. Había que moverse por darle una solución, y junto a mis vecinos María, Antonio, Francisco y Cecilia, llevé el tema al Ayuntamiento. Sabíamos que el coste no era muy elevado porque se estaba haciendo una cometida de Endesa en la zona y se podía aprovechar para tapar", relató Antonio, quien añadió que "no esperábamos que fuera así".