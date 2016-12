Acuerdo entre gobierno y sindicatos

Un total de 30 mesas de negociación suspendidas por falta de quórum han sido necesarias antes de que sindicatos y gobierno local hayan podido cerrar un acuerdo laboral. Así lo anunció ayer la propia alcaldesa Mamen Sánchez detallando que el lunes "tras 7 horas de negociación , se llegó a un acuerdo sobre el cuadrante horario y sobre el ajuste en la bajada de sueldos". Fue posible, según recalcó, gracias al apoyo de los sindicatos CCOO, ATMJ, UGT y SIP, ya que tanto CSIF como CGT abandonaron la mesa de negociación.

La regidora hizo ayer hincapié en que "hemos demostrado a lo largo de estos meses que no cedemos a chantajes, a amenazas ni a ruidos, lo hemos dicho siempre, el punto de negociar se llama mesa de negociación. El diálogo, el debate, las discrepancias y los acuerdos se negociaban en mesas de negociación". Por ello, aseguró que "cuando hemos tenido la oportunidad de tener la primera mesa de negociación se ha producido eso". No obstante, reconoció que no todas las medidas están avaladas por la totalidad de los sindicatos pero sí cuentan con el respaldo suficiente para que puedan salir adelante. "Lógicamente los sindicatos y el gobierno hemos puesto cosas en la mesa y todos hemos perdido y cedido en algo", apuntó.

Mamen Sánchez también quiso enviar ayer un mensaje a los trabajadores del Ayuntamiento dejando claro que estas medidas "van a garantizar la estabilidad en la plantilla. Gracias a este esfuerzo y sacrificio que hace la plantilla podremos prescindir de que hayas despidos y ERE. Otros gobiernos fueron los que dieron privilegios a determinados colectivos y sacrificaron a otras personas que tuvieron que dejar sus trabajos". Por ello, aseguró que con el nuevo acuerdo laboral "pierden más los que más tienen" y "dejamos la productividad a cero, desde 2017 no habrá productividad en este Ayuntamiento".

Por su parte, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, detalló ayer pormenorizadamente el acuerdo alcanzado con los sindicatos que permitirá aplicar las medidas contempladas en el Plan de Ajuste. "Unas medidas que serán para toda la plantilla las menos duras posibles, que mejorarán la estabilidad en la estructura retributiva de todos los empleados, que reconocerán la carrera profesional y que empezarán a eliminar discriminaciones y arbitrariedades injustificables llevadas a cabo por el gobierno del PP en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", manifestó ayer la edil socialista.

En concreto, las medidas se centran en dos puntos, por un lado la aplicación de las 37,5 horas semanales en el cómputo medio anual que marca la ley y, por otra, la reducción del complemento de productividad. En el caso del cuadro horario, supone para 2017 la aplicación de esas 37,5 horas semanales aunque con "el compromiso de que si el Gobierno central reduce el número de horas, el Ayuntamiento lo implantará desde el primer momento", según dijo ayer Laura Álvarez. Igualmente, sindicatos y gobierno local acordaron ampliar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar según las propuestas que presenten los sindicatos. Mientras tanto con la Policía Local se ha alcanzado el acuerdo de la aplicación de las 37,5 horas y "la reducción de los coeficientes correctores que tenían fijado anteriormente, bajándolos en un 20%".

Por lo que respecta al complemento de productividad se elimina en su totalidad a partir del próximo año, reduciéndose el gasto en un 40%. Según el gobierno local, esto supondrá "2.440.00 euros de ahorro anual". El 60% restante se utilizará para "una revisión de la valoración de los puestos, aumentando el complemento específico de todos y cada uno de los puestos corrigiéndose deficiencias en la valoración de los mismos". Tal como explicó la delegada, esto supondrá "la mejora en la estructura retributiva de la plantilla, al aumentar el complemento específico de todos los puestos". Se da la circunstancia de que la eliminación del complemento de productividad afectará en mayor medida a los directores de servicio, "que tendrán un reducción en sus retribuciones de 278 euros", y en menor medida a los trabajadores que menos cobren, "por lo que un auxiliar administrativo sólo restará 71,51 al mes". En el caso de los agentes de policía, la bajada será de 176,17 euros. La delegada también detalló que ya en 2016 se ha logrado un ahorro de "2 millones de euros con el control de la parte variable de la nómina", es decir, "de gratificaciones, horas extras y servicios extraordinarios y la parte de productividad".

Igualmente, Álvarez anunció ayer un acuerdo con UGT y ATMJ para aplicar en 2018 el 50% de los complementos personales transitorios "para aquellos trabajadores que vieron disminuidos su complemento específico y de destino como consecuencia de la Relación de Puestos de Trabajo y que quedaron fuera de la compensación que estableció el gobierno del PP a la mayoría de la plantilla a través de la disposición adicional del convenio". "Esta discriminación afecta a casi 200 trabajadores municipales" detallaron ayer desde el gobierno local explicando que el 50% restante lo recuperarán en 2019. Por otra parte, también se ha acordado aplicar a los laborales indefinidos la consolidación del grado, es decir, "del complemento de destino que tenían consolidado antes de la RPT, subsanándose de esta manera otra discriminación llevada a cabo por el anterior gobierno".

Laura Álvarez se mostró ayer convencida de que "el consenso alcanzado marcará el futuro para todas las actuaciones de gestión de recursos humanos que tenemos por delante, que seguirán presididas por la voluntad de negociarlo todo con los sindicatos para que el resultado sea un acuerdo que, pese a la necesidad de aplicar ajustes, se compense con medidas favorables para toda la plantilla".