Adelgazar con un método natural es posible

El doctor José Luis González, especializado en el campo de la nutrición y la dietética desde hace más de 25 años, consigue magníficos resultados con todos sus pacientes. A través de un método completamente natural, basado en una dieta personalizada y unos determinados ejercicios.

Es el caso de Sebastián Casillas del Canto que con 35 años tenía una altura de 1,92 m. y pesaba 155 kilos. En ese momento decidió acudir por primera vez a la consulta del doctor González en Ubrique. Tras un tratamiento personalizado de 15 meses, su peso se posicionó en 95 kilos; había perdido 60 en total, prácticamente un kilo por semana. Pasó de tener una talla inicial de 64 a una talla 46, disminuyó en total 18 tallas.

Trabaja en una tienda, tiene que estar todo el tiempo de pie y debido a su sobrepeso comenzó a tener serios problemas en las piernas," ya no se trataba solo de estética, era una cuestión de salud", explica Casillas. En ese momento, decidió que tenía que llevar a cabo un cambio, había escuchado muy buenos comentarios acerca del tratamiento del doctor González y decidió comenzarlo.

Según el paciente, "la experiencia fue muy satisfactoria, al principio un poco chocante, pero al par de semanas conseguí adaptarme bien. Ahora es al contrario, cuando me excedo un poco, me molesta, mi organismo ya está acostumbrado a comer unas cantidades determinadas", asegura Sebastián.

El tratamiento es una combinación infalible de una dieta sana y equilibrada y ejercicio, en ocasiones al tratamiento se puede añadir algún complemento vitamínico, pero el paciente al igual que la mayoría de los que asisten a la clínica, no tuvo necesidad de acudir a estos productos.

"Te cambia la vida, estoy muy satisfecho en todos los sentidos con el resultado. Aún continúo haciendo dieta aunque no de manera tan rigurosa y estricta. Mi barrera ahora es mantener las dos cifras, el objetivo que me he marcado es intentar no volver a pasar de lo 100 kilos", cuenta Sebastián.

La primera vez que fue a la consulta del doctor González tenía un IMC de 42,11 (obesidad mórbida) y al final terminó con un IMC de 25,81, un peso totalmente saludable.

A pesar de que ya han pasado tres años desde que finalizó el tratamiento, sigue asistiendo una vez al mes a la consulta para seguir controlado su peso.

