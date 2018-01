Adiós a otra gran firma en el centro

La tienda Pull&Bear, de Inditex, cerrará las puertas de su local en la rotonda de los Casinos. Los rumores de este nuevo adiós de una de las marcas del grupo gallego comenzaron a correr la pasada Navidad, y es ahora cuando desde Acoje confirman el adiós definitivo de la tienda, porque Inditex ayer no se pronunció al respecto a pesar de ser consultado por este periódico.

Atrás quedó la apuesta del gigante textil por el centro, cuando en el verano de 2002 el grupo reconoció que Jerez era una ciudad "con oportunidad de negocio" y que la concentración de tiendas en Larga respondía a un buen precio del suelo y "porque siempre buscamos la mejor ubicación y la calle Larga es, hoy en día, la principal arteria comercial de la ciudad". Bien hizo en especificar el departamento de comunicación de Inditex lo de "hoy en día", puesto que la realidad refleja que actualmente el grupo prefiere concentrar sus marcas en las zonas comerciales de Área Sur y Luz Shopping.

La sección de mujer de P'talos se traslada a la calle Santa María y deja Doña Blanca

La huida de Inditex en el centro de Jerez comenzó en 2013, cuando Bershka cerró su tienda en el edificio que se encuentra en la esquina de Larga con plaza del Blanco, 'obligando' a los departamentos de Zara Caballero y niños -que hasta el momento estaban en dicho inmueble, conocido porque antiguamente lo ocupaba Caja Madrid- a compartir espacio con la ropa de mujer en la rotonda de los Casinos. Sólo un año después, en enero de 2014, Oysho, cadena de ropa íntima del grupo Inditex, se fue de la tienda de Larga -un local del centro comercial Los Cisnes desde 2002- para concentrar su presencia en la tienda que ya tenía en Área Sur. Massimo Dutti fue en septiembre de 2016 la última marca de Inditex en marcharse de Larga bajo "criterios de reorganización del espacio comercial", al contar con una ampliación de su tienda en Área Sur. Cabe recordar que en 2002 -año 'estrella' de Inditex en Jerez- el Grupo de Amancio Ortega adquirió un inmueble en la principal vía del centro para la reapertura de Massimo Dutti, que abrió en 2003 tras las obras en el edificio.

Este último adiós de Pull&Bear se suma a la lista de cerrojazos de grandes firmas que hasta ahora tenía a Mango como el último inquilino del centro. Fue el pasado mes de septiembre cuando la tienda del grupo Cortefield decidió bajar el telón en el palacio del Marqués de Villamarta, edificio renacentista del siglo XVI considerado Patrimonio Artístico Nacional, para, de nuevo, centrar su actividad en una gran superficie.

Mango no ha sido la única marca del Grupo Cortefield que ha tenido presencia en Larga. En mayo de 2009, Women'Secret -firma española especializada en lencería- cerró su establecimiento de 500 metros cuadrados en el centro comercial Los Cisnes; y en el verano de 2015 le tocó el turno a Springfield y su adiós en la calle Algarve tras más de dos décadas abierto al público en el centro.

"Hace unos días ya me lo confirmaron. Otra más que se va. Es cierto que defendemos al comercio local, pero todo suma y lo que se va, sea de quien sea, también resta", declaró ayer la presidenta de Acoje, Nela García. Desde la asociación de comerciantes señalaron que esta fuga de marcas "debe responder a una estrategia empresarial. Ellos buscan rentabilidad y bajar el tema de los costes, como toda empresa. Las grandes firmas están haciendo desde hace unos años una fuerte apuesta por su venta online y así reducen en gastos de inmuebles".

Por regla general, los meses del primer trimestre del año son de mucho movimiento empresarial. Como explicó García, Pull&Bear no va a ser el único cambio del centro, puesto que hay quien se está "interesando" por un local en el centro para abrir un establecimiento "de ropa de ceremonia para señoras". Además, la sección 'Woman' de la firma P'talos, que hasta ahora estaba ubicada en la calle Doña Blanca, está trasladándose a un inmueble de la calle Santa María (aún Acoje no pudo confirmar si mantiene el nombre comercial), cerrando por tanto el departamento de caballero. También ha cerrado recientemente la tienda Sandro Ferrano, en la calle Larga, una firma que no ha permanecido abierta mucho tiempo en el centro.

"Por mucho que queramos desde el comercio local apostar por la ciudad, estamos supeditados a lo que hace el Ayuntamiento en la calle como dinamización, ocio, limpieza, seguridad, accesibilidad... La vida del centro la batallamos nosotros, el pequeño comercio, y a diario", subrayó la presidenta de Acoje. García se mostró muy crítica a la "falta" de actuación municipal por reactivar y animar el comercio del centro y destacó que "si el Ayuntamiento no quiere un centro vivo, se lo carga fácil. A día de hoy, el gobierno local tiene bastante que hacer en esta materia".

Asimismo, a pesar de que desde Consistorio se aplaude la llegada de nuevos negocios al centro dedicados a la hotelería, desde Acoje remarcaron que "el turismo y el comercio deben ir de la mano. Potenciar uno y abandonar el otro es, al final, provocar el fracaso".