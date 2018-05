Admitido a trámite un recurso judicial contra un concurso de funcionarios

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jerez ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el sindicato ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez) contra el acuerdo del gobierno local del pasado 8 de febrero por el que se convocó el concurso de méritos para cubrir 73 puestos directivos reservados para funcionarios (todos ellos jefaturas de departamento o de unidad) en el Ayuntamiento. También se ha aceptado su petición de analizar la posibilidad de suspender cautelarmente la convocatoria mientras se resuelve el Contencioso, aunque por el momento no se ha pronunciado al respecto.

En un comunicado, la Agrupación de Técnicos explica que el recurso presentado está fundamentando en que el proceso de provisión se hayan "dejado fuera de la convocatoria un gran número" de puestos directivos. En este sentido, considera que el procedimiento selectivo "vulnera los derechos fundamentales" de la plantilla municipal por un doble motivo. Así, por un lado, considera que "no es beneficioso para los trabajadores laborales porque se les limita su también derecho a carrera administrativa". Y, por otro lado, afirma que tampoco beneficia a los funcionarios "porque, con esta medida, a los empleados que participan en este concurso se les veta de facto la posibilidad de promocionar a otros puestos que pudieran resultarle de mayor interés para su carrera administrativa o, incluso, se les cierra las puertas a que puedan desempeñar un puesto para los que pudieran tener un mejor perfil".

La ATMJ se pregunta cómo "es posible que solo saquen algunos puestos para que algunos funcionarios que no les gustan no puedan ocupar algunos puestos sensibles y por eso no salen a concurso".

De hecho, le acusa de "ocultar" algunos puestos a pesar de que todos son "necesarios para la organización administrativa y el buen funcionamiento de los servicios públicos". En el comunicado añade: "¿Por qué razón desde el año 2012 que venía obligada a convocar el concurso de los puestos que afectan a multitud de empleados públicos no lo convoca?". "¿Es posible que con esta medida tan arbitraria quieran que sigan determinados laborales y funcionarios interinos ocupando algunos puestos y por eso no lo sacan a concurso?, agrega en el escrito remitido ayer. En este sentido, afirma que el procedimiento "genera muchas dudas y muchas posibilidades de arbitrariedad, desviación de poder y fraude entre otras". Por ello, aconseja al ejecutivo que espere al pronunciamiento judicial "antes de seguir con los concursos con el fin de no generar más incertidumbre e inseguridad jurídica a los trabajadores municipales".