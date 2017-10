El 'Ajuntament' de Jerez

Suiza, Gürtel, franquismo, fascista, Venezuela, aspavientos a ratos en la bancada del PP y debates sobre temas nacionales. Estos son últimamente los ingredientes fijos en cualquier pleno del Ayuntamiento. A pesar de que la ciudad tiene aún más de 28.000 parados, algunos representantes políticos demostraron ayer que están muy alejados de los intereses reales de los jerezanos.

El pleno ordinario de octubre comenzó pasadas las diez de la mañana y, según el orden del día, se preveía una sesión bastante tranquila. Por ello, ayer lo más esperado era ver cara a cara a la alcaldesa Mamen Sánchez con la diputada y concejal Isabel Armario, tras haber presentado esta última su candidatura a liderar el PSOE de Jerez y a pocos días de que la regidora anuncie también la suya.

Saldaña a Santiago Sánchez: "a lo mejor está usted enamorado de García-Pelayo"

Tras los saludos y miradas iniciales, el pleno arrancó con la aprobación por parte de los grupos municipales PSOE, PP, Ganemos, Ciudadanos e IU de casi una decena de asuntos tanto por unanimidad como por mayoría. La calma, sin embargo, duró apenas una hora. Fue entonces cuando el PP presentó una proposición para "apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho". Ganemos e IU presentaron seguidamente una enmienda en este punto para que no se "utilice" a estos funcionarios y el resultado fue que 'casi' tienen que intervenir estos cuerpos de seguridad del Estado porque el diálogo inicial acabó en una fuerte bronca a gritos, especialmente entre el portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, y el portavoz del PP, Antonio Saldaña. Además, esta proposición provocó que el pleno acabase debatiendo sobre la situación en Cataluña, un asunto que en teoría debería debatirse en otras instituciones y que acabó 'convirtiendo' ayer el Ayuntamiento en un ajuntament catalán.

Horas después de la bronca, el delegado de Economía, Santiago Galván, criticaba a través de Twitter lo ocurrido en el pleno: "Con la de cosas importantes que hay en la ciudad y el PP de Jerez trae a pleno un asunto nacional y encima lo deriva a Cataluña, ojo, los grupos políticos tienen una cuota de asuntos a presentar al pleno de Jerez, a falta de ideas y propuestas locales, traen temas nacionales".

En concreto, el enfrentamiento comenzó cuando el responsable de la agrupación de electores aseguró que se dirigirán a "Puigdemont, a Rajoy, a la señora Pelayo y a todas las personas que estén implicadas en caso de corrupción. No tenemos ningún problema...". Santiago Sánchez no pudo terminar la frase ya que desde el PP lo desmintieron y le recriminaron que dijese que Pelayo está implicada en un caso de corrupción. Ni siquiera las llamadas al orden de la alcaldesa Mamen Sánchez hicieron efecto y, tras un cruce de acusaciones, Santiago Sánchez le preguntó a Saldaña: "Lo de tonto se le ha escapado, ¿no? ¿Ya empezamos con el circo?". Un minuto más tarde, el portavoz de Ganemos hacía alusión a la nueva ausencia de la también diputada del PP, María José García-Pelayo. Se trata de algo habitual por la coincidencia de su trabajo en el Congreso de los Diputados con los días de celebración de los plenos. Sin embargo, en el día de ayer la ausencia se debía a asuntos familiares, por lo que Saldaña desde su escaño mostró su enfado: "¡Está con su padre en el hospital!", repitió en diversas ocasiones.

"No me voy a callar", repetía Santiago Sánchez mientras la alcaldesa pedía "orden" y "respeto" sin éxito. La bancada del PP seguía realizando comentarios en voz alta mostrando su indignación por las palabras del portavoz de Ganemos, quien continuó diciendo "por favor, ya vale de tanta tontería, estamos hablando de los cuerpos de seguridad del estado, no de Venezuela". "Dais pura vergüenza", concluyó.

"¿Pueden cortar los micrófonos? Por favor, Onda Jerez, ¿pueden cortar los micrófonos?", pedía la alcaldesa para intentar zanjar la bronca, una vez más sin lograrlo. "Por favor señor Sánchez, señor Montero...", repetía Mamen Sánchez. "De verdad no me gustaría echar a nadie de este pleno y menos cuando se está tratando un tema sensible", amenazaba la alcaldesa, lamentando el "espectáculo y situación que estamos viviendo". "Que nadie insulte a nadie y demos un poco de ejemplo, sobre todo en este tema. El momento en el país se merece que, al menos, en este pleno seamos respetuosos unos con los otros, ¿vale?", subrayó la alcaldesa logrando recuperar, por unos minutos, la cordura en el salón de plenos.

"Toda esta bronca e insulto parece que es como para en el guirigay votar que no", anunciaba Javier Durá, que fue el encargado de defender la propuesta que, pese a acaba en polémica, fue aprobada por mayoría y con la única oposición de Ganemos.

Durante el debate, el concejal del PSOE, Francisco Camas, intervino también para asegurar "no es bueno que por cuestiones políticas, que creo exceden el ámbito y los intereses de los jerezanos, lleguemos incluso a dar el espectáculo que hemos tenido, no me parece apropiado. A veces no sé si estoy en el pleno de Jerez o en qué ámbito".

Sin embargo, de poco sirvieron sus palabras conciliadoras, ya que Santiago Sánchez se dirigió al Grupo Popular para decirle que "algún día nos tendréis que explicar qué hizo el PP con el dinero que la Gürtel se llevó de Jerez". A pesar de que no se oyó lo que respondieron los concejales del PP presentes, Sánchez aseguró que "me ha llamado chorizo, tonto y sinvergüenza, no se lo consiento", ante lo que la alcaldesa exigió a Saldaña que retirase el insulto.

"María José García-Pelayo estuvo inmersa en un procedimiento pero hay sentencia del Tribunal Supremo diciendo que ella no tiene ninguna implicación", replicó Antonio Saldaña ante "la falta de respeto constante" del portavoz de Ganemos. "No tiene vergüenza política ni personal ninguna", le espetó el responsable popular.

"Que a la señora Pelayo la hayan sacado del proceso de la Gürtel no quiere decir que el PP no nos haya robado a todos los jerezanos con Fitur", respondió Santiago Sánchez. Además, lamentó que "la base de la democracia es el diálogo pero cuando se queda sin argumentos recurre al insulto y al sensacionalismo barato, pero esto no es 'Sálvame', le debemos un respeto a los ciudadanos". Unas críticas ante las que Saldaña aseguró que el portavoz de Ganemos tiene una "obsesión personal" con García-Pelayo. "Su psicopatía personal en contra de García-Pelayo, no la tienen que pagar los jerezanos. Usted tiene un problema psicológico con García-Pelayo, por eso miente, sueña con ella y a lo mejor el problema que usted tiene es que está hasta enamorado de ella", concluyó el edil del PP arrancando las risas de su bancada y el asombro del resto de concejales.