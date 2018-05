La madre de Alba Pacheco denuncia el "abandono asistencial" de su hija

Alba Pacheco lleva ya más de dos meses ingresada en el hospital de Jerez donde se ha visto obligada a celebrar su mayoría de edad. Sus problemas de espalda la han llevado a estar postrada en una cama desde hace 17 meses y sufriendo fuertes dolores que sobrelleva tomando opiáceos. A pesar de que fue operada en Cádiz en junio de 2016 de una protusión lumbar, lo cierto es que a día de hoy las secuelas le impiden llevar una vida normal, según denuncia su madre Carolina Pacheco.

Por todo ello, la familia hizo hace varias semanas un llamamiento para que algún médico tratase a su hija. Una petición que tuvo respuesta por parte del doctor privado Mario Velarde, neurocirujano y traumatólogo en cirugía de columna vertebral. Tras realizar una valoración, el especialista se ha ofrecido a operar a la joven Alba de manera altruista y sin cobrar pero, para ello, necesita un quirófano y el material, unos gastos que ascenderían a más de 18.000 euros. Esta opción, por el momento, no es viable para el SAS desde cuyos hospitales insisten en que el problema de la joven no es operable, según lamenta la madre de Alba. La única opción que le ofrecen es "realizar una valoración en Virgen del Rocío en Sevilla pero me niego a un traslado, mi hija no está para traslados. No me niego a la valoración pero sí a su traslado".

Por estos motivos, ha enviado esta semana dos cartas de denuncia tanto al rector de la UCA, Eduardo González Mazo, (por la vertiente universitaria de los hospitales) como a la consejera de Salud, Marina Álvarez. En la misiva enviada a la Junta pide que Alba sea valorada por el servicio de Neurología del hospital, "algo que aún no ha ocurrido". Del mismo modo, "le solicito una solución rápida, ya han pasado 699 días desde que fue intervenida. Hoy se encuentra en un abandono asistencial y convirtiéndola en dependiente de fármacos con base química de opioides. Es una joven con 18 años con muchos sueños por realizar", añade.

Por último, la madre insiste en que la situación es "una urgencia que podría tipificarse como vital, donde una niña debate su futuro, desde su ceguera de nacimiento y un proyecto quirúrgico fallido por falta de decisiones acertadas por los gestores". "Quiero que me entienda y solicito su comprensión a estas líneas de dolor que estoy padeciendo", reclama Carolina Pacheco a Marina Álvarez, ante la falta de una solución real a problema de su hija.