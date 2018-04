Alegan la falta de un técnico para tramitar una ayuda ya concedida

La comunidad de propietarios de Sancho Dávila 5, en la calle Álvar Núñez Cabeza de Vaca, siguen esperando. Así llevan, esperando, desde que en el año 2011 firmaran un convenio con la Junta de Andalucía para la subvención de los arreglos de sus viviendas, que sufren, ya desde antes de esta rúbrica, de continuas filtraciones de agua. Una situación que los residentes califican de "indigna e insostenible. Las casas son inhabitables".

Los afectados, a través de su abogada, Eva Enríquez Zambrano, se han puesto de nuevo en contacto con la Consejería de Vivienda para reclamar dichas ayudas. "Tras muchos años presentando escritos y reclamando dicha subvención, ya que en su día se firmó incluso convenio, se ha llegado a firmar adenda a dicho convenio el pasado 20 de diciembre de 2017. En dicha adenda, AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) se compromete a ingresar en 2017 la cuantía de 180.500,00 euros", se apunta en el escrito. "Nuestra sorpresa es -añade- que, una vez más, se incumple lo pactado y a fecha de hoy no existe ingreso alguno". Ante esto, los vecinos contactaron con AVRA y se les indicó que no había llegado el ingreso "porque el técnico que firmó el proyecto está fuera de España y que ha de ser asignado otro técnico. Se da la circunstancia de que dicha ausencia ya se conocía desde hace años por AVRA, ya que así se nos informó, pero también se comentó que ya había sido asignado nuevo perito". "Siempre -aseguran los afectados- hay una excusa o argumento para no empezar la obra, mientras que nosotros hemos cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones respecto a la entrega de documentación pertinente".

Hay que recordar que en 2015, la Junta volvió a solicitar documentación, la cual se entregó "en tiempo y forma, ya que se nos indicó que la subvención "llegaría en breve". En septiembre de 2016 se volvió a requerir documentación, que de nuevo se entregó "en tiempo y forma". En diciembre la única respuesta era "depende de la Consejería. No se puede dar nada por escrito".

Un tiempo que corre en contra de las viviendas ya que a esta circunstancia se suma "el estado lamentable en el que se encuentra el edificio. Los pisos están llenos de humedad y el seguro no repara hasta que no se arregle el origen, que obviamente es la situación de la fachada y la cubierta, por donde se filtra el agua y tememos que un día se desprenda. Hay personas mayores, niños con alergias viviendo con esa humedad en todas las habitaciones", denuncian. "Se nos ha indicado que para reparar necesitamos el permiso de la Junta, bajo riesgo si no lo conseguimos de perder la subvención si reparamos algo que sea objeto de la misma". Por un lado, "no es deseo de la comunidad perderla a estas alturas, pero tampoco poner en riesgo la integridad de las personas que habitan el bloque". Así que la situación es de "auténtica desesperación". Asimismo, se da el caso de que en breve han de pasar de nuevo la inspección obligatoria de ascensores, y uno de ellos actualmente está parado. "Debido al mal estado en el que se encuentra el que está en funcionamiento, es muy probable que lo paren tras dicha inspección obligatoria, por lo que muchos de los vecinos con movilidad reducida no podrán acceder a sus viviendas", reclama la abogada.

"Puesto que actualmente existe un incumplimiento reiterado por parte de AVRA que está causando numerosos perjuicios a mi cliente, solicito se proceda en el plazo más breve de tiempo a designar perito, ingresar la cuantía pactada e iniciar las obras, así como conceder reunión en la sede de calle Francos para que se puedan desplazar los vecinos. Es tal la indefensión, que nos hemos visto obligados a iniciar los trámites judiciales correspondientes en defensa de los intereses legítimos de la comunidad".