Alonso, otra vez a juicio por el director 'fantasma' del CADF

El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) volver a juzgar al ex consejero de Cultura de la Junta Luciano Alonso por el caso del director fantasma del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF). El Alto Tribunal ha estimado así el recurso de casación presentado por la Fiscalía que pidió que el alto cargo autonómico fuera juzgado no solo por prevaricación, por lo que fue absuelto, sino también por el delito de falsedad documental.

Para entender la decisión del Supremo hay que remontarse a la parte final del juicio que se celebró a principios de año en la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz. En el momento de las conclusiones, la Fiscalía reclamó que el ex consejero fuera condenado no solo por un delito de prevaricación sino también por falsedad documental al haber nombrado a tres militantes socialistas malagueños en diversos puestos de responsabilidad de la Consejería de Cultura sin que llegaran a ejercer. Entre ellos se encontraba Luis Guerrero, que ostentó el cargo de director del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez entre 2012 y 2014 por lo que percibió unos 87.000 euros. La acusación pública solicitó para Alonso nueve años de inhabilitación, aunque pidió en sus conclusiones definitivas sumar un segundo delito de falsedad documental continuado, por el que reclamó una pena de cinco años de prisión que el TSJA rechazó.

El ministerio fiscal presentó un recurso de casación tras el fallo del Alto Tribunal andaluz

En la sentencia conocida ayer, el Supremo, por un lado, ratifica el fallo del TSJA que absolvió a Alonso de prevaricación. Ahora bien, por otro, ordena que se atienda la petición de la Fiscalía y se juzgue al ex responsable de Cultura de la Junta, que por este caso dimitió como parlamentario andaluz meses atrás, por un presunto delito de falsedad en documento público. Por este motivo, el juicio, que se celebró a principios de año en la sede del TSJA en Granada, tendrá que repetirse a partir de ese punto, tras el pronunciamiento judicial conocido ayer.

En el fallo, el Alto Tribunal considera que no está probado que interviniera activamente en los tres nombramientos cuestionados "para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE" ni con las que tenga amistad ejerciendo "presión" o "enchufe" para su selección. Alonso fue procesado por el TSJA por el nombramiento como personal de libre designación y eventual a Luis Guerrero, quien admitió no haber acudido nunca a la sede de esta institución situada en la céntrica plaza de San Juan. En estas diligencias también se incluyeron otros dos nombramientos, concretamente de los directores de la Filmoteca de Andalucía Alejandro Cárdenas y María Centeno, quienes según la acusación tampoco ejercieron estas funciones sino que trabajaron como asesores del ex consejero, además de no cumplir con los requisitos para desempeñar esos cargos. No obstante, el TSJA archivó la causa contra los tres nombramientos durante el proceso de instrucción de la causa.

En la sentencia del 10 de febrero de 2017, el TSJA absolvió a Alonso de un presunto delito de prevaricación al que la Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, pidió sumar otro de falsedad en documento público "a consecuencia de las pruebas del juicio oral (testimonio del acusado y testificales)". El TSJA rechazó ampliar el objeto del proceso penal a este nuevo delito considerando que la modificación de las conclusiones de las partes está prevista para "circunstancias de agravación o participación, pero no para una variación cuantitativa, esto es, para aumentar y añadir tipos penales distintos al ya calificado provisionalmente como pretende la acusación, máxime cuando ni siquiera son homogéneos, sino que afectan a bienes jurídicos muy diferentes".

La Fiscalía recurrió por considerar que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión y ahora el Supremo ha estimado parcialmente su recurso ratificando la absolución por el delito de prevaricación y "declarando la nulidad del juicio y su repetición a partir del momento en que se elevaron a definitivas las conclusiones del fiscal, para incluir la calificación de los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público".