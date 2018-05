Alta costura rociera: Cosiendo sus tirantes para ir bien arreglado a ver a la Virgen

No todos los momentos en el Rocío son de fiesta y juerga. También hay mucho rezo y mucha devoción. Un constante ir y venir a la Basílica para ver a la Virgen y contarle el día a día. Como hacen las personas educadas cuando van de visita a otra casa, lo primero y último que hacen es saludar y despedirse de la anfitriona como en este caso es la Señora del Rocío. Este momento que comparto con vosotros se suele ver poco porque está en lo más íntimo de las casas del Rocío. Juan Vargas cuando lo llamé para vernos me dijo que cuando llegara entrara hasta el fondo porque estaba liado terminando una cosita. Cuando llegué y entré me encontré este momento romero. Estaba cosiendo los tirantes con arte y esmero para ir a ver a la Virgen en condiciones óptimas. "Juan mío, si no llevo ni una arruga en el pantalón ni en la camisa.... ¿como voy a llevar los tirantes descosidos para ver a la Señora?". Estas son las cosas que pasan en el Rocío. En la foto Juan Vargas en uno de los patios interiores de su casa en El Rocío cosiendo los tirantes con un azulejo de la Virgen al fondo.