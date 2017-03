Altares, incienso y cera para montar una oficina cofradeLas normas diocesanas se modifican por una "posible indefensión"

Jesús de Bustos es un vallisoletano de Tordesillas que lleva dieciocho años en Jerez. "El amor no tiene fronteras. Mi mujer es jerezana y aquí estoy desde que nos casamos", comenta. Jesús siempre miró con cierta lejanía las cofradías y las iglesias. "Ciertamente no era muy creyente. Mi mujer, sí. Por eso creo que la gran responsable de mi conversión es ella", argumenta desde el despacho donde regenta una conocida gestoría de la ciudad.

En cierta ocasión, se cruzó en su vida el Señor de la Misión Redentora, magnífica obra que esculpiera Fernando Murciano y que es titular de la cofradía de Picadueñas. "Aquello me impactó tanto, que al día siguiente fui a la parroquia del Corpus Christi a ver esa imagen. Fue nada más que verlo, y me entregué a Él", comenta.

Jesús de Bustos, desde entonces, se hizo cofrade. "Hasta hace relativamente poco no me he hecho hermano porque estas cosas hay que sentirlas. No tenía prisa por pertenecer a la nómina de hermanos. Pero desde la primera vez que lo vi ya no he dejado de colaborar con la hermandad", sostiene.

Ahora, en su oficina, desde hace ya algunos años, se monta una decoración muy 'semanasantera'. Muy cofrade todo. "Cada año voy mejorando. Tanto es así que ya estoy pensando en la del año que viene", dice con cierto orgullo el vallisoletano afincado en Jerez.

En cuanto a las diferencias entre la Semana Santa que siempre ha vivido en su tierra natal y la de Jerez es claro y directo: "Aquello es muy triste y sin gancho alguno. Aquí, con tan sólo las flores, la cera y los olores, ya es suficiente para enamorarte de lo que se vive", comenta.

Jesús de Busto es directo. No es persona de irse por las ramas. En este sentido, también hace su pequeña crítica a las cofradías. "Sólo hay algo que no comparto. Se habla mucho de marchas y de bordados y poco de cristianismo".

Su cambio fue más allá de lo puramente cofrade y se hizo profundamente creyente. "Daría mi vida por Cristo", sostiene sin pensárselo mucho. Un cambio en un jerezano de Tordesillas. Y todo porque habló un día en secreto con el Señor de la Misión. "Y mi mujer. Que ha sido siempre, y será, mi auténtico valuarte. A ella también se lo debo todo", concluye.

El obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, José Mazuelos Pérez ha modificado, mediante decreto, dos artículos de las actuales normas diocesanas de hermandades y cofradías que rigen las corporaciones nazarenas.

Según se desprende en dicho decreto, esta modificación del articulado se propicia "para ejercer una aplicación justa y misericordiosa de las penas canónicas, siempre dirigidas a ser remedio espiritual de los fieles".

En este sentido, la modificación se centra en el artículo 90.2 que quedará a partir de ahora redactado de las siguiente manera: "El cese temporal de un hermano quedará establecido por el tiempo que se estime oportuno a todas las circunstancias que concurran en el caso".

Teniendo presente que en la Iglesia nadie puede ser condenado a perpetuidad, a partir de este momento, señala Mazuelos Pérez, "el término 'cese perpetuo' queda sustituido en dicha normativa por el término 'cese indefinido' con el significado jurídico que el nuevo termino conlleva.

En otro orden de cosas, también se ha dispuesto por parte del prelado que "los actos judiciales y administrativos relativos a una posible indefensión o desconocimiento -citaciones, decretos sentencias y otros actos judiciales y administrativos- una vez agotados los medios ordinarios y hechas las debidas diligencias, puedan ser publicados con efecto de citación o comunicación válida a través del emplazamiento por edicto por medio de uno de los tablones de comunicación establecidos en la Sede del Obispado o del tribunal eclesiástico, e incluso por medio de su publicación en la página web oficial del obispado de Asidonia-Jerez.