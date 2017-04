Alumnos del CEIP La Paz: "Mamá, las mesas de las aulas tiemblan"

Padres y madres del CEIP La Paz han vuelto a mostrar su preocupación por la situación que está provocando la obra colindante al centro. En los últimos días, las excavaciones que se han realizado en la zona contigua y que albergarán a la nueva comisaría de Policía han traído consigo una oleada de quejas por parte de la comunidad educativa que sigue sin ver especialmente seguro el muro que limita al colegio con la citada obra.

La razón que esgrimen los padres es que la acumulación de tierra que se está realizando supera ya la altura del muro. "La arena que ha arrastrado estos días el viento y el hecho de que medio patio esté clausurado hace que los niños apenas tengan patio para salir. Están en unas condiciones nada apropiadas", apuntaba ayer uno de los padres.

Lo peor es que, tal y como han reconocido muchos de los alumnos del centro, es que en los últimos días esos movimientos de tierra producidos en la zona contigua han provocado temblores en las aulas, tal y como admitía una madre en la mañana de ayer.

De cualquier forma, desde el centro y el propio Ayuntamiento se sigue defendiendo la seguridad de la zona amurallada que delimita el patio, y a la que se ha colocado un vallado para evitar que los niños se acerquen a la zona.

A toda esta historia hay que añadir que un dato más, y es que tras la disolución de la anterior Ampa, el proceso para la creación de la nueva asociación de padres y madres de alumnos se encuentra en pleno proceso, con lo cual se ha producido un vacío legal en este asunto. Los nuevos responsables de esta gestión, un nutrido grupo de padres, denuncian que de cara a las administraciones no se les quiere recibir por el hecho de no estar constitutidos legalmente, algo que se puede extender, porque así lo requiere el proceso, durante al menos un mes más.

La llegada de las vacaciones de Semana Santa pondrán freno a estas reivindicaciones por parte de los padres, que no obstante, no descartan movilizaciones en cuanto regresen de esta festividad, ya que consideran que la situación actual no es lo suficientemente segura.