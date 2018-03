Alumnos del Victoria Alba tienen "miedo" porque "nos apedrean"

El Centro de Educación Permanente para adultos Victoria Alba ha vuelto a sufrir un intento de robo esta semana. Según informan desde la dirección del Ceper, "han intentado entrar por una ventana rompiendo la reja con una señal de tráfico". Mariló Marín, directora del Victoria Alba, relata que "desde hace tiempo estamos sufriendo desperfectos en el centro. De hecho, prácticamente ya se han llevado la valla perimetral. ¿Qué ocurre entonces? Pues que hay niños que tiran piedras al centro y a los alumnos".

"Hay mucha inseguridad. Hemos sufrido robos e incluso se han llevado ordenadores. Pero el tema de que nos tiren piedras es increíble... Deberían protegernos con un muro, porque al no tener vallas ven muy fácil hacer daño", remarca Marín.

La directora del colegio relata que "hace unos días un alumno que le gusta la jardinería se puso a podar en la zona verde del centro y se tuvo que meter en el colegio porque empezaron a apedrearle unos niños. Hemos presentado varias denuncias en la Policía y en el Ayuntamiento, de hecho tenemos vídeos, pero por ahora no se ha puesto solución".

La presidenta del Ampa, Ana Moreno, reconoce que "lo estamos viviendo fatal". "El vandalismo que hay es muy fuerte y una pedrada fastidia a cualquier criatura. Qué dolor que se destrocen las cosas y que los alumnos tengamos miedo, en particular los que están de turno de tarde, porque muchos salen por la noche y los niños se esconden bien", denuncia Moreno, quien añade que "estos chicos sólo hacen esto para hacer daño. No lo entiendo. Habría que mejorar la iluminación, poner un muro alrededor del centro y cuando se coja a algún niño que tira piedras que se le multe o se le ponga a blanquear paredes, que sepan lo que cuesta la vida". "Necesitamos más seguridad, porque aquí hay muchas personas con ilusiones de aprender y no podemos permitir que cuatro cabezas locas nos la quiten", subraya la presidenta del Ampa.

Ya en octubre del año pasado se denunció que parte del vallado perimetral del Ceper Victoria Alba había sido sustraído después de muchos años solicitando al Consistorio su arreglo. El gobierno local efectuó las obras pocos meses antes del robo rehabilitando el muro que delimita el centro y procediendo a un nuevo vallado. Sin embargo, no duró ni un curso y la dirección del centro ya comunicó la incidencia a la delegación municipal de Educación, que dijo en octubre que había tomado nota del asunto y que se planteaba nuevas opciones.

En el Ceper se oferta los siguientes planes educativos: Formación Básica, Planes Educativos de Educación no Formal (acceso a otros niveles del sistema educativo, preparación para la obtención de titulaciones oficiales, planes educativos para el Fomento de la Ciudadanía Activa), Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) y Bachillerato (BTOPA).