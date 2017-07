Amovens se lanza al mercado galo tras recibir cinco millones de euros

La empresa española Amovens ha conseguido un montante cercano a los cinco millones de euros de capital para lanzarse al mercado francés, país de su principal rival, Blablacar. La ronda de financiación de la 'start up' la lidera la aseguradora gala Macif, que se hace con el 10% de la empresa de movilidad colaborativa con valor de 60 millones de euros.

El jerezano Mario Carranza, CEO (consejero delegado) de la firma, reconoce que su objetivo es expandirse en el territorio vecino y "alcanzar los 20 millones de usuarios" de cara al futuro próximo, "en el año 2020". Se trata de una apuesta valiente teniendo en cuenta que hasta el momento solo suman 1.1 millones de registros y Andalucía es la región española donde la empresa cuenta con un mayor número de usuarios, hasta 350.000, perteneciendo el 30% a la provincia. Asimismo son más de 60.000 viajeros al mes los que utilizan esta plataforma para realizar viajes interurbanos en la región.

Andalucía es la región que más usuarios aporta al principal competidor de la francesa Blablacar

El hecho de que Andalucía sea la región donde mayor número de usuarios existe se debe principalmente a dos factores: la red de transportes, la economía y el carácter de la gente. En palabras del jerezano, "cuanto más pequeña y más incomunicada sea la ciudad y precaria sea la situación económica, mejor para la economía colaborativa". Y en esta región "la comunicación podría ser mucho mejor", dice Carranza, que explica: "Nosotros ofrecemos una oportunidad económica que te enriquece a nivel personal. El andaluz suele tener un carácter abierto y va a ser menos reticente a compartir su coche durante un viaje. Además, la gente se vuelve más inteligente o se vuelve más exigente en la eficiencia de la gestión de sus recursos tras una recesión económica".

La principal ventaja comparativa de esta empresa, tanto en el territorio nacional como en el galo, es que aglutina tres servicios a través de su aplicación móvil y su web: la posibilidad de realizar un viaje compartido; alquiler de coches entre particulares; y el renting de vehículos también para personas físicas. "Eso nos permite seguir creciendo en España y expandirnos a otros países", reconoce Carranza que decidió apostar por esta empresa en el año 2015: "Amovens existe desde 2009 y fue un movimiento social que se lanzó en las universidades como alternativa a Blablacar y que creció muchísimo una vez que el viaje compartido comenzó a ser comisionado porque se había extendido. Entonces, muchos usuarios se fueron a esta plataforma que era muy humilde y empezaron a utilizarla pagando en efectivo y sin comisiones. Ahí vimos la oportunidad de traer a España con esta comunidad unos modelos de economía colaborativa que estaban teniendo muy buena acogida en los países escandinavos: el alquiler de coches entre particulares, que lo lanzamos hace poco más de un año, y el renting para particulares. Esto es que en lugar de comprarte un coche puedes tener un coche a tu disponibilidad con todo incluido".

El reto que tiene ante sí esta empresa es bastante grande, pues en España la movilidad colaborativa todavía no ha terminado de implementarse. Carranza es consciente de ello: "Lo bonito es ver gente que entra a través del viaje compartido y evoluciona. Yo creo que obviamente tenemos que trabajar mucho y seguir mejorando, pero creo que ese modelo es válido".

Cofundador de Cabify, Mario Carranza, está acostumbrado a la polémica dentro del sector. "Aunque haya al principio un poco de fricción y gente que se queja, es como la consecuencia natural del cambio que está sufriendo la movilidad. Todo el mundo tiene que moverse. Al final, las startups, el gobierno y las empresas tradicionales tenemos el reto y la obligación común de llegar a un punto intermedio por el beneficio de la comunidad" afirma.

A pesar de todo, no cree que sean la competencia del sector del taxi ni de las empresas de alquiler de coches. De los primeros porque "en el núcleo urbano no somos un peligro para nadie". Posteriormente, "piensas en el Rent a Car y te das cuenta de que nosotros no somos nada comparado con ellos". Además, el público objetivo de cada uno de ellos es diferente: "El nuestro es gente joven que alquila el coche y lo comparte por necesidad. No estamos en los aeropuertos y las estaciones alquilando a empresas y turistas. Lo que sí traemos es un cambio de mentalidad para que las empresas mejoren y que salga ganando el consumidor final".

De hecho, su rival es otra plataforma destinada a los viajes compartidos en vehículos particulares, Blablacar. Incluso se verán la cara en los juzgados por "espionaje informático", según la española. "Accedían a la plataforma a través de un robot informático para extraer información. En el último año hemos doblado la comunidad y hay un movimiento social de usuarios de Blablacar que se están viniendo a Amovens. Esto habrá generado cierta inquietud. Hemos intentado pararlo porque no creemos que sea una conducta que las 'start up' debamos hacer", afirma Mario Carranza.