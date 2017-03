El Ampa de La Ina invita a los políticos a un 'recorrido escolar'

Dentro de la campaña de movilizaciones que la Ampa del colegio de La Ina está realizando para mostrar su oposición a las nuevas adscripciones, los padres y madres de los alumnos del centro han invitado el próximo martes 7 a políticos de todo signo a la barriada rural de El Mojo con el fin de que conozcan la realidad de la zona y vean in situ los problemas que sufren estos alumnos. La Ampa ha remitido la invitación tanto a los grupos políticos a nivel provincial con representación en el Parlamento de Andalucía como a los grupos municipales con representación en el pleno y han elegido el martes para que la visita se realice previamente al debate de la Proposición No de Ley sobre las nuevas adscripciones que tendrá lugar el jueves 9 de marzo en el Parlamento. "Queremos trasladarles los problemas de manera directa para que conozcan la realidad y no debatan con los datos que traslada la delegación de Educación, que son insensibles y no se ajustan a la realidad", afirman desde la Ampa.

El encuentro está convocado para las 17:00 horas en el centro de barrio de El Mojo, de donde, según el Ampa, proceden los alumnos que más afectados se verían al tener que recorrer más kilómetros para ir al instituto de La Barca. Allí expondrán sus reivindicaciones, y después invitarán a los representantes políticos que asistan a que realicen el trayecto que haría el autobús tras el cambio del instituto de referencia que pretende Educación. Desde la Ampa esperan "que tras la convocatoria salga una percepción de la realidad tal y como es, y que pueda quedar reflejado que no hay ningún otro interés que el beneficio de los menores. Conociendo la zona sabrán de lo que hablamos".

El encuentro tendrá lugar el próximo martes en el centro de barrio de El Mojo

A este encuentro se ha invitado además a los miembros de la Comisión de Educación del Parlamento que recibieron a los representantes de los padres el pasado miércoles, así como a las Ampas de los otros colegios afectados por los cambios, en concreto La Paz, Lomopardo y Gibalbín, que también han mostrado su oposición a las modificaciones. La convocatoria se ha hecho extensiva al resto de colectivos y sociedad en general de la zona rural de Jerez.

El colectivo de padres y madres de La Ina entiende que con esta convocatoria da un paso más en sus reivindicaciones, y asegura que "no nos cansarán de seguir luchando por el interés de nuestros hijos". Con esta iniciativa "queremos confirmar el compromiso que obtuvimos en el encuentro con la Comisión de Educación del Parlamento", en el que se acordó que trabajarían conjuntamente para darle una solución al problema.

En la carta que se ha enviado a los representantes políticos, la Ampa les comunica que con las nuevas adscripciones habrá alumnos que doblarán el número de kilómetros para ir a las clases. Mantiene además que la distancia no es el único problema, ya que por otro lado, con la nueva adscripción se separan hermanos "y se vuelve a castigar a la zona rural sin una planificación clara y definida, puesto que continuamente cambian los criterios. La zona rural tiene que estar continuamente luchando para no perder derechos y servicios y en esta ocasión por la falta de sensibilidad de la Administración".