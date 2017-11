El Ampa de San Juan de Dios protesta hoy para pedir arreglos en el centro

Padres y madres del colegio San Juan de Dios saldrán hoy a la calle para protestar por la situación en la que se encuentra el centro. Desde el Ampa se ha realizado un llamamiento a toda la comunidad vecinal conectada al centro, es decir, los barrios de San Juan de Dios, San Valentín, El Calvario, Juan XXIII y Los Naranjos, para que se concentren a las puertas del centro educativo a primera hora de la mañana.

"Ya estamos hartas de escuchar una y otra vez que se tomarán medidas, creemos que se ha llegado a un punto donde no solo vemos que la educación de nuestros hijos e hijas se está viéndo perjudicada sino que tememos por la seguridad. Es inconcebible, por ejemplo, que la antigüedad y el estado de la instalación eléctrica del colegio provoque en muchas ocasiones cortes de luz en todo el edificio del cole o que las cornisas se estén cayendo con el riesgo que ello conlleva y no se haga nada para remediarlo. El monitor escolar, la pintura del edificio, la compensatoria, la humedades... son mil cosas que solucionar y que manchan el estupendo trabajo que se está haciendo en el centro poniendo en marcha cada año novedosas iniciativas como pueden ser los grupos interactivos, el huerto escolar, el proyecto de interculturalidad, o el intercentros", aseguran desde el Ampa.

Los padres y madres se sienten "indignados" también por "las continuas promesas sobre el comedor escolar, asunto llevado incluso al defensor del menor". En palabras de su presidenta, Mercedes Barba, "son ya muchos años que no tenemos comedor ni tenemos gimnasio. Se toma como comedor el antiguo gimnasio, edificio con numerosas entradas de aires y con techos de chapa galvanizada que no es ni siquiera cercano a lo recomendable para un comedor escolar. Algunas de nuestras hijas entraron en el cole escuchando promesas de que se solucionaría y saldrán en breve del cole escuchando lo mismo. Ya estamos muy cansadas de confiar, de esperar que esta vez si que sea cierto, se está jugando con la educación de nuestros hijos e hijas y eso no podemos permitirlo".

La marcha arrancará a las 9:00 de la mañana del colegio y llegará hasta la rotonda que da a la ronda oeste donde quedarán para alzar la voz en favor de un colegio digno y seguro.