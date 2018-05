Ampliado hasta el 5 de julio el plazo para pagar los impuestos municipales

El Ayuntamiento, ante el retraso registrado en el reparto de los dípticos de pago de impuestos municipales, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuestos sobre Bienes de Características Especiales (IBE), Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y de las tasas, Tasa de Entrada de Vehículos (TEV) y Tasa por Ocupación de la Vía Pública (TKI), todos ellos correspondientes al primer semestre del año, ha decidido ampliar el periodo de pago voluntario en un mes, del 5 de junio hasta el 5 de julio de 2018.

Según el Ayuntamiento, se ha registrado un fallo en la empresa adjudicataria de la impresión y ensobrado de estos dípticos, lo que ha impedido su recepción en las fechas habituales por parte de los contribuyentes. Como quiera que este fallo no es imputable a los ciudadanos de Jerez, el Ayuntamiento ha determinado la ampliación del plazo de pago voluntario para que los contribuyentes no deban abonar recargos por un error del que no son responsables.

Los dípticos recibidos por los contribuyentes son válidos para su ingreso hasta el 5 de junio en las entidades colaboradoras. Para realizar el pago con fecha posterior del 5 de junio, dentro de la ampliación de un mes, se deberá recoger un nuevo impreso en las Oficinas de Recaudación y Servicios Tributarios.

La emisión de impresos para el abono de impuestos y tasas no es una obligación legal sino es un mecanismo voluntario del Ayuntamiento de Jerez para facilitar al contribuyente su pago en la entidades colaboradoras por lo que su no recepción no justifica el impago del recibo.

El Ayuntamiento abrirá expediente de penalización a la empresa encargada de la impresión y ensobrado de los dípticos.